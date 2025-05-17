Погода в Україні 18 травня - очікуються дощі

Люди в дощовиках. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у неділю, 18 травня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах +12...+17 °С у більшості областей.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Завтра буде хмарно з проясненнями: у східних та північно-східних областях, а вдень в Карпатському регіоні пройдуть помірні дощі. На решті території України місцями будуть невеликі дощі, подекуди грози.

Вітер південно-західного та західного напрямку, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі на Правобережжі +4...+9 °С, на Лівобережжі +8...+13 °С;

вдень +12...+17 °С, на південному сході країни +18...+23 °С.

В Карпатах вночі пройде невеликий, а вдень помірний мокрий сніг та дощ. Там температура повітря вночі та вдень коливатиметься у межах 0...+5 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Харкові завтра очікуються небезпечні пориви вітру, дощі та грози.

Крім того, Україну накриє потужна магнітна буря 17-18 травня — деталі від астросиноптиків.