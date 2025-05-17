Погода в Украине 18 мая - ожидаются дожди

Люди в дождевиках. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в воскресенье, 18 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+17 °С в большинстве областей.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Завтра будет облачно с прояснениями: в восточных и северо-восточных областях, а днем в Карпатском регионе пройдут умеренные дожди. На остальной территории Украины местами будут небольшие дожди, местами грозы.

Ветер юго-западного и западного направления, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью на Правобережье +4...+9 °С, на Левобережье +8...+13 °С;

днем +12...+17 °С, на юго-востоке страны +18...+23 °С.

В Карпатах ночью пройдет небольшой, а днем умеренный мокрый снег и дождь. Там температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах 0...+5 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Харькове завтра ожидаются опасные порывы ветра, дожди и грозы.

Кроме того, Украину накроет мощная магнитная буря 17-18 мая — детали от астросиноптиков.