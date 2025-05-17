Українців попередили про потужну магнітну бурю

В Україні очікується потужна магнітна буря — прогноз
Астросиноптики попередили, що 17-18 травня Україну накриє потужна магнітна буря. Активність геомагнітного поля досягне незначних штормових рівнів.
Про це свідчать дані Space Weather Prediction Center.
Магнітні бурі
За даними центру, активність геомагнітного поля досягне незначних штормових рівнів, а наприкінці тижня очікується підвищена геомагнітна активність.
Прогнозується, що 17 травня сонячна активність триматиметься середнього жовтого рівня, який дорівнює К-індексу 3. А вже 18 травня буде відчутна магнітна буря червоного рівня з К-індексом 5.
Нагадаємо, сьогодні на Сонці сталося дев'ять спалахів — сервіс Meteoprog спрогнозував, чи будуть магнітні бурі.
А мешканців Одеси попередили про негоду, оголошено жовтий рівень небезпеки.
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