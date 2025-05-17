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Головна Метео В Україні очікується потужна магнітна буря — прогноз

В Україні очікується потужна магнітна буря — прогноз

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Дата публікації: 17 травня 2025 15:02
Українців попередили про потужну магнітну бурю
Магнітна буря. Ілюстративне фото: Depositphotos

Астросиноптики попередили, що 17-18 травня Україну накриє потужна магнітна буря. Активність геомагнітного поля досягне незначних штормових рівнів.

Про це свідчать дані Space Weather Prediction Center.

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За даними центру, активність геомагнітного поля досягне незначних штормових рівнів, а наприкінці тижня очікується підвищена геомагнітна активність. 

Прогнозується, що 17 травня сонячна активність триматиметься середнього жовтого рівня, який дорівнює К-індексу 3. А вже 18 травня буде відчутна магнітна буря червоного рівня з К-індексом 5.

Нагадаємо, сьогодні на Сонці сталося дев'ять спалахів — сервіс Meteoprog спрогнозував, чи будуть магнітні бурі.

А мешканців Одеси попередили про негоду, оголошено жовтий рівень небезпеки.

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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