Магнітні бурі сьогодні, 17 травня — чого чекати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото: freepik

Суттєвих магнітних бур на Землі у суботу, 17 травня, не очікується. Однак на Сонці були спалахи, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося вісім спалахів класу С та один спалах класу М2,1.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 17 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%

Кількість сонячних плям — 14.

Погане самопочуття у хлопця. Ілюстративне фото: unsplash

Як захиститись від впливу магнітних бур

Самопочуття людей може погіршуватися через магнітні бурі, тому для зменшення негативного впливу на здоров'я варто дотримуватися таких порад:

відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;

взяти час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на 17 травня. За їхніми даними, місцями буде тепло, як улітку.

Водночас Наталка Діденко теж спрогнозувала погоду на вихідні 17-18 травня. Температури в України будуть доволі різними.