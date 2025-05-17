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Берегите здоровье — прогноз магнитных бурь на сегодня

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Дата публикации 17 мая 2025 11:23
Магнитные бури сегодня, 17 мая — чего ждать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото: freepik

Существенных магнитных бурь на Земле в субботу, 17 мая, не ожидается. Однако на Солнце были вспышки, которые могут вызвать небольшой уровень радиопомех.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 17 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М2,1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 17 мая

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
  • Количество солнечных пятен — 14.
Магнітні бурі 17 травня
Плохое самочувствие у парня. Иллюстративное фото: unsplash

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье следует придерживаться таких советов:

  • отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
  • взять время на отдых и восстановление;
  • уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
  • устроить прогулку на свежем воздухе;
  • соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 17 мая. По их данным, местами будет тепло, как летом.

В то же время Наталка Диденко тоже спрогнозировала погоду на выходные 17-18 мая. Температуры в Украине будут довольно разными.

космос Солнце магнитные бури головная боль плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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