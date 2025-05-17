Магнитные бури сегодня, 17 мая — чего ждать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Существенных магнитных бурь на Земле в субботу, 17 мая, не ожидается. Однако на Солнце были вспышки, которые могут вызвать небольшой уровень радиопомех.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 17 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М2,1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 17 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 14.

Плохое самочувствие у парня. Иллюстративное фото: unsplash

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье следует придерживаться таких советов:

отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

взять время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;

устроить прогулку на свежем воздухе;

соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 17 мая. По их данным, местами будет тепло, как летом.

В то же время Наталка Диденко тоже спрогнозировала погоду на выходные 17-18 мая. Температуры в Украине будут довольно разными.