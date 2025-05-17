Магнитные бури сегодня, 17 мая — чего ждать метеозависимым

Берегите здоровье — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь на Земле в субботу, 17 мая, не ожидается. Однако на Солнце были вспышки, которые могут вызвать небольшой уровень радиопомех.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 17 мая
В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М2,1.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 17 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
- Количество солнечных пятен — 14.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье следует придерживаться таких советов:
- отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
- взять время на отдых и восстановление;
- уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
- устроить прогулку на свежем воздухе;
- соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 17 мая. По их данным, местами будет тепло, как летом.
В то же время Наталка Диденко тоже спрогнозировала погоду на выходные 17-18 мая. Температуры в Украине будут довольно разными.
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