Погода в Україні на вихідні 17 та 18 травня — детальний прогноз Наталки Діденко

Весняна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Над територією Польщі сформувався активний циклон, атмосферний фронт якого вже дійшов до України та несе з собою дощі й помітне похолодання. Попри це в Україні погода буде доволі контрастною на вихідні — десь буде тепло понад +20 °C, а в інших регіонах вдень температура підніметься не більше як на +10 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 17 травня

Температурна карта України 17 травня. Фото: Метеопост

Україна залишатиметься під впливом циклону. Протягом доби пануватиме волога погода з періодичними дощами. На сході очікується +19...+22 °C. На заході, півночі та в центральних областях буде прохолодніше: там температура коливатиметься в межах +9...+14 °C. На півдні стовпчики термометра показуватимуть від +16 °C на Одещині до +23 °C у Херсонській області та Криму. Також Наталка Діденко зазначила, що у Сумській області потепліє до +17 °C. У центрі країни — від +12 °C у Вінницькій області до +21 °C у Дніпропетровській.

Рух атмосферного фронту. Фото: Wetterpade

Погода в Україні 18 травня

В більшості областей пройдуть дощі, однак на півдні очікується суха погода. Загалом повітря прогріється до +15...+19 °C по всій території, а на сході та півдні — до +22 °C.Натомість на заході триматиметься прохолода: там температура повітря становитиме не більше +10...+14 °C.

Температурна карта України 18 травня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Києві на вихідні 17 та 18 травня

У Києві в суботу, 17 травня, Наталка Діденко прогнозує дощ і холод — лише +10...+12 °C. А от у неділю опади припиняться, буде хмарно з проясненнями, а температура підвищиться до +15 °C.

Коли в Україні нарешті остаточно потепліє

У понеділок, 19 травня, в більшості регіонів утримається тепла погода (окрім західних областей). Проте, Наталка Діденко попередила, що у вівторок 20 травня знову буде чергове похолодання з дощами. Втім, вже з 21 травня у середу почне потрохи теплішати.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз магнітних бур на п'ятницю, 16 травня і попередили метеозалежних про небезпеку від Сонця.

Зазначимо, що у травні, за прогнозами синоптиків, буде прохолодна та дощова погода. Літнє тепло прийде не раніше кінця місяця, проте, деяким регіонам пощастить раніше.