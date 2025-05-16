Погода в Украине на выходные 17 и 18 мая - подробный прогноз Наталки Диденко

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Над территорией Польши сформировался активный циклон, атмосферный фронт которого уже дошел до Украины и несет с собой дожди и заметное похолодание. Несмотря на это в Украине погода будет довольно контрастной на выходные — где-то будет тепло более +20 °C, а в других регионах днем температура поднимется не более чем на +10 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 17 мая

Температурная карта Украины 17 мая. Фото: Метеопост

Украина будет оставаться под влиянием циклона. В течение суток будет царить влажная погода с периодическими дождями. На востоке ожидается +19...+22 °C. На западе, севере и в центральных областях будет прохладнее: там температура будет колебаться в пределах +9...+14 °C. На юге столбики термометра будут показывать от +16 °C в Одесской области до +23 °C в Херсонской области и Крыму. Также Наталка Диденко отметила, что в Сумской области потеплеет до +17 °C. В центре страны — от +12 °C в Винницкой области до +21 °C в Днепропетровской.

Движение атмосферного фронта. Фото: Wetterpade

Погода в Украине 18 мая

В большинстве областей пройдут дожди, однако на юге ожидается сухая погода. В целом воздух прогреется до +15...+19 °C по всей территории, а на востоке и юге — до +22 °C. Зато на западе будет держаться прохлада: там температура воздуха составит не более +10...+14 °C.

Температурная карта Украины 18 мая. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве на выходные 17 и 18 мая

В Киеве в субботу, 17 мая, Наталка Диденко прогнозирует дождь и холод — всего +10...+12 °C. А вот в воскресенье осадки прекратятся, будет облачно с прояснениями, а температура повысится до +15 °C.

Когда в Украине наконец окончательно потеплеет

В понедельник, 19 мая, в большинстве регионов сохранится теплая погода (кроме западных областей). Однако Наталка Диденко предупредила, что во вторник 20 мая снова будет очередное похолодание с дождями. Впрочем, уже с 21 мая, в среду, начнет понемногу теплеть.

Напомним, синоптики составили прогноз магнитных бурь на пятницу, 16 мая, и предупредили метеозависимых об опасности от Солнца.

Отметим, что в мае, по прогнозам синоптиков, будет прохладная и дождливая погода. Летнее тепло придет не раньше конца месяца, однако некоторым регионам повезет раньше.