Погода сьогодні, 17 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчина йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 17 травня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Очікуються невеликі, а вдень помірні дощі в південних, центральних, Київській і Чернігівській областях. У східних і більшості західних областей уночі без опадів.

Про це в п'ятницю, 16 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 17 травня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

На Лівобережжі вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з південного сходу. Удень його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с. На решті території України вітер буде північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +6...+11 °С, у західних областях — до +2...+7 °С. Удень потеплішає до +11...+16 °С, а на сході та південному сході — до +18...+23 °С. У Карпатах йтимуть мокрий сніг і дощ. Температура впродовж доби триматиметься в межах +2...+7 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Очікуються невеликі, удень помірні дощі. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура в області становитиме +6...+11 °С, а у столиці — +6...+8 °С. Удень повітря на Київщині прогріється до +11...+16 °С, а в Києві — до +12...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 17 травня циклон із центром над Польщею ще впливатиме на Україну, тому погода буде переважно вологою, з періодичними дощами.

Температура повітря очікується контрастна:

у східній частині — +19...+22 °С;

на заході, півночі, у багатьох центральних областях — +9...+14 °С;

у південній частині — від +16 °С: в Одеській, Херсонській областях і Криму — до +23 °С;

у північних областях — до +17 °С (на Сумщині);

у центрі — від +12 °С на Вінниччині до +21 °С на Дніпропетровщині.

У Києві буде холодно, +10...+12 °С, дощ.

Раніше Наталка Діденко зазначила, що найближчими вихідними, 17 та 18 травня, температури в Україні будуть різними. Подекуди очікується до +23 °С, а подекуди — лише +10 °С.

Також ми повідомляли, що в Харкові 17 травня буде по-літньому тепло. Щоправда, очікуються штормові пориви вітру.