Погода сегодня, 17 мая, в Украине - Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девушка идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 17 мая, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, а днем умеренные дожди в южных, центральных, Киевской и Черниговской областях. В восточных и большинстве западных областей ночью без осадков.

Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 17 мая

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

На Левобережье ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с юго-востока. Днем его порывы местами будут достигать 15–20 м/с. На остальной территории Украины ветер будет северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +6...+11 °С, в западных областях — до +2...+7 °С. Днем потеплеет до +11...+16 °С, а на востоке и юго-востоке — до +18...+23 °С. В Карпатах будут идти мокрый снег и дождь. Температура в течение суток будет держаться в пределах +2...+7 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, днем умеренные дожди. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура в области составит +6...+11 °С, а в столице — +6...+8 °С. Днем воздух на Киевщине прогреется до +11...+16 °С, а в Киеве — до +12...+14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 17 мая циклон с центром над Польшей еще будет влиять на Украину, поэтому погода будет преимущественно влажной, с периодическими дождями.

Температура воздуха ожидается контрастная:

в восточной части — +19...+22 °С;

на западе, севере, во многих центральных областях — +9...+14 °С;

в южной части — от +16 °С: в Одесской, Херсонской областях и Крыму — до +23 °С;

в северных областях — до +17 °С (на Сумщине);

в центре — от +12 °С в Винницкой области до +21 °С в Днепропетровской области.

В Киеве будет холодно, +10...+12 °С, дождь.

Ранее Наталья Диденко отметила, что в ближайшие выходные, 17 и 18 мая, температуры в Украине будут разными. Кое-где ожидается до +23 °С, а кое-где — только +10 °С.

Также мы сообщали, что в Харькове 17 мая будет по-летнему тепло. Правда, ожидаются штормовые порывы ветра.