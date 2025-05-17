Украинцев предупредили о мощной магнитной буре

В Украине ожидается мощная магнитная буря — прогноз
Астросиноптики предупредили, что 17-18 мая Украину накроет мощная магнитная буря. Активность геомагнитного поля достигнет незначительных штормовых уровней.
Об этом свидетельствуют данные Space Weather Prediction Center.
Магнитные бури
По данным центра, активность геомагнитного поля достигнет незначительных штормовых уровней, а в конце недели ожидается повышенная геомагнитная активность.
Прогнозируется, что 17 мая солнечная активность будет держаться среднего желтого уровня, который равен К-индексу 3. А уже 18 мая будет ощутима магнитная буря красного уровня с К-индексом 5.
Напомним, сегодня на Солнце произошло девять вспышек — сервис Meteoprog спрогнозировал, будут ли магнитные бури.
А жителей Одессы предупредили о непогоде, объявлен желтый уровень опасности.
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