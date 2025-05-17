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В Украине ожидается мощная магнитная буря — прогноз

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Дата публикации 17 мая 2025 15:02
Украинцев предупредили о мощной магнитной буре
Магнитная буря. Иллюстративное фото: Depositphotos

Астросиноптики предупредили, что 17-18 мая Украину накроет мощная магнитная буря. Активность геомагнитного поля достигнет незначительных штормовых уровней.

Об этом свидетельствуют данные Space Weather Prediction Center.

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По данным центра, активность геомагнитного поля достигнет незначительных штормовых уровней, а в конце недели ожидается повышенная геомагнитная активность.

Прогнозируется, что 17 мая солнечная активность будет держаться среднего желтого уровня, который равен К-индексу 3. А уже 18 мая будет ощутима магнитная буря красного уровня с К-индексом 5.

Напомним, сегодня на Солнце произошло девять вспышек — сервис Meteoprog спрогнозировал, будут ли магнитные бури.

А жителей Одессы предупредили о непогоде, объявлен желтый уровень опасности.

космос Солнце магнитные бури головная боль Земля
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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