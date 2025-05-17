Погода в Украине 18 мая - точный прогноз от синоптика Наталки Диденко

Девочка возле фонтана. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 18 мая, будет теплой и местами дождливой. Местами ожидается до +22 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 18 мая

По прогнозам синоптика, в воскресенье будет дождливо почти по всей территории страны, кроме юга — там будет сухо.

Температура воздуха на востоке и юге +18...+22 °C. В западных областях прохладнее всего +10...+14 °C. В Киеве температура воздуха будет еще ниже, в пределах +10...+12 °C.

Диденко добавила, что долговременное потепление придет в Украину только после 21 мая.

"В воскресенье стоит высунуть нос на улицу и пройтись приятно, дождь прекратится, будут солнечные прояснения и потеплеет до +15 градусов", — подытожила синоптик.

Карта циклонов. Фото: Наталка Диденко

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в Карпатах в ночь на 18 мая пройдет небольшой, а днем умеренный мокрый снег и дождь.

Также мы писали, что майские заморозки ударят по ценам на овощи и фрукты.