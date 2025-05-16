Погода в Україні на вихідні 16-17 травня — штормове попередження

Гроза над містечком. Ілюстративне фото: Depositphotos

Погода в Україні на вихідних 16-17 травня буде прохолодною та з дощами. Синоптики закликають бути обережними, адже подекуди можливі грозові зливи з градом. Також негоду супроводжуватиме шквальний вітер. Температура повітря переважно не перевищуватиме +18 °С, однак на сході та півдні буде значно тепліше.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода на вихідні 16-17 травня

"Під впливом циклонічної діяльності та атмосферних фронтів найближчими днями на території України спостерігатимуться рясні дощі, місцями у супроводі грози та дрібного граду", — попереджають синоптики.

Крім того, фахівці попереджають мешканців західних областей про заморозки 0...-3 °С на поверхні ґрунту 16-17 травня.

У суботу, 17 травня, у західних та північних областях очікуються помірні дощі, однак на решті території опади можуть бути значними, подекуди з грозою та градом. Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 3-10 м/с, на сході можливі пориви — 15-20 м/с. Також на заході можливий туман.

Температура повітря:

на заході вночі +2…+7 °С, вдень +8...+13 °С, на Закарпатті до +15 °С;

на півночі вночі +6…+11 °С, вдень +12…+18 °С;

у центрі вночі +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С;

на півдні вночі +8…+13 °С, вдень +10…+15 °С, у Криму +19…+24 °С;

на сході вночі +8…+13 °С, вдень +17…+22 °С.

Температурна карта України на 17 травня. Фото: meteopost

Натомість у неділю, 18 травня, грозові зливи синоптики прогнозують на заході, сході та в центрі країни, на решті території варто чекати помірних, місцями сильних, дощів. Вітер буде західним та південно-західним, швидкість якого не перевищуватиме 7-14 м/с, на півночі подекуди 15-20 м/с, а при грозах — поривчатий.

Також синоптики попереджають, що в західних областях грози можливі з градом та шквальним вітром, тож закликаємо бути обачними.

Температура повітря:

на заході вночі +2...+7 °С, вдень +9…+14 °С, на Буковині та Закарпатті +12…+17 °С;

на півночі вночі +4...+9 °С, вдень +13...+18 °С;

у центрі вночі +6...+11 °С, вдень +14...+19 °С;

на півдні вночі +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С;

на сході вночі +8…+13 °С, вдень +14…+19 °С.

Карта температури повітря на 18 травня. Фото: meteopost

Нагадаємо, що синоптики повідомляють про циклон над Україною, який і зумовлює дощову погоду. Також прогноз погоди на вихідні оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко.