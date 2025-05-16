Прогноз погоди в Україні на завтра 17 травня — де будуть зливи

Люди під час зливи в Києві. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 17 травня, буде дощовою, однак відносно теплою. Температура повітря не підійметься вище +16 °C, та все ж на сході прогнозують до +23 °C. Також синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 17 травня

Синоптики прогнозують дощі на всій території України, які вдень будуть помірними на півдні, а також у центральних, Київській та Чернігівській областях. У Карпатах очікуються дощі з мокрим снігом. На сході та в більшості західних регіонів — без опадів.

Вітер буде південно-західного напрямку, 5-10 м/с, а на лівобережній частині території — південно-східного, подекуди з поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +6...+11 °C, на заході +2...+7 °C;

вдень +11...+16 °C, на сході та південному сході +18...+23 °C;

в Карпатах впродовж доби +2...+7 °C.

Мапа погоди в Україні на суботу, 17 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 17 травня

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 17 травня Україна буде в зоні дії циклону, тому погода буде переважно дощовою.

На сході прогнозується +19...+22 °C, на заході, півночі та в центрі країни — +9...+14 °C, лише в Сумській області повітря прогріється до +17 °C. На півдні очікується +16...+23 °C, а в центральних областях +12...+21 °C.

У Києві в суботу буде холодно, температура повітря становитиме +10...+12 °C. Також столицю накриють дощі.

Циклон над Європою. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідних 16-17 травня. За її словами, дощі не припинятимуться.

Також ми повідомляли, що в Харкові в суботу, 17 травня, буде тепло. Та все ж синоптики попереджають про небезпеку.