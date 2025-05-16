Прогноз погоды в Украине на завтра 17 мая — где будут ливни

Люди во время ливня в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 17 мая, будет дождливой, однако относительно теплой. Температура воздуха не поднимется выше +16 °C, и все же на востоке прогнозируют до +23 °C. Также синоптики предупреждают о порывах ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 17 мая

Синоптики прогнозируют дожди на всей территории Украины, которые днем будут умеренными на юге, а также в центральных, Киевской и Черниговской областях. В Карпатах ожидаются дожди с мокрым снегом. На востоке и в большинстве западных регионов — без осадков.

Ветер будет юго-западного направления, 5-10 м/с, а на левобережной части территории — юго-восточного, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +6...+11 °C, на западе +2...+7 °C;

днем +11...+16 °C, на востоке и юго-востоке +18...+23 °C;

в Карпатах в течение суток +2...+7 °C.

Карта погоды в Украине на субботу, 17 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 17 мая

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 17 мая Украина будет в зоне действия циклона, поэтому погода будет преимущественно дождливой.

На востоке прогнозируется +19...+22 °C, на западе, севере и в центре страны — +9...+14 °C, лишь в Сумской области воздух прогреется до +17 °C. На юге ожидается +16...+23 °C, а в центральных областях +12...+21 °C.

В Киеве в субботу будет холодно, температура воздуха составит +10...+12 °C. Также столицу накроют дожди.

Циклон над Европой. Фото: Наталка Диденко

Напомним, что Наталка Диденко спрогнозировала погоду на выходных 16-17 мая. По ее словам, дожди не будут прекращаться.

Также мы сообщали, что в Харькове в субботу, 17 мая, будет тепло. И все же синоптики предупреждают об опасности.