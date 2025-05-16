Погода в Украине на выходные 16-17 мая — штормовое предупреждение

Гроза над городком. Иллюстративное фото: Depositphotos

Погода в Украине на выходных 16-17 мая будет прохладной и с дождями. Синоптики призывают быть осторожными, ведь местами возможны грозовые ливни с градом. Также непогоду будет сопровождать шквальный ветер. Температура воздуха преимущественно не будет превышать +18 °С, однако на востоке и юге будет значительно теплее.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода на выходные 16-17 мая

"Под влиянием циклонической деятельности и атмосферных фронтов в ближайшие дни на территории Украины будут наблюдаться обильные дожди, местами в сопровождении грозы и мелкого града", — предупреждают синоптики.

Кроме того, специалисты предупреждают жителей западных областей о заморозках 0...-3 °С на поверхности почвы 16-17 мая.

В субботу, 17 мая, в западных и северных областях ожидаются умеренные дожди, однако на остальной территории осадки могут быть значительными, местами с грозой и градом. Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 3-10 м/с, на востоке возможны порывы — 15-20 м/с. Также на западе возможен туман.

Температура воздуха:

на западе ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С, на Закарпатье до +15 °С;

на севере ночью +6...+11 °С, днем +12...+18 °С;

в центре ночью +7...+12 °С, днем +13...+18 °С;

на юге ночью +8...+13 °С, днем +10...+15 °С, в Крыму +19...+24 °С;

на востоке ночью +8...+13 °С, днем +17...+22 °С.

Температурная карта Украины на 17 мая. Фото: meteopost

Зато в воскресенье, 18 мая, грозовые ливни синоптики прогнозируют на западе, востоке и в центре страны, на остальной территории стоит ждать умеренных, местами сильных, дождей. Ветер будет западным и юго-западным, скорость которого не будет превышать 7-14 м/с, на севере местами 15-20 м/с, а при грозах — порывистый.

Также синоптики предупреждают, что в западных областях грозы возможны с градом и шквальным ветром, поэтому призываем быть осмотрительными.

Температура воздуха:

на западе ночью +2...+7 °С, днем +9...+14 °С, на Буковине и Закарпатье +12...+17 °С;

на севере ночью +4...+9 °С, днем +13...+18 °С;

в центре ночью +6...+11 °С, днем +14...+19 °С;

на юге ночью +7...+12 °С, днем +18...+23 °С;

на востоке ночью +8...+13 °С, днем +14...+19 °С.

Карта температуры воздуха на 18 мая. Фото: meteopost

Напомним, что синоптики сообщают о циклоне над Украиной, который и обусловливает дождливую погоду. Также прогноз погоды на выходные обнародовала синоптик Наталья Диденко.