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Шесть вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

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Дата публикации 24 мая 2025 12:55
Магнитные бури 24 мая — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь на Земле сегодня, 24 мая, не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце зафиксирована одна вспышка класса В и пять C. В то же время они не имеют сильного влияния.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 24 мая

Геомагнитное поле сегодня будет от спокойного до активного уровня. Кроме того, солнечная активность ожидается с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 24 мая:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 19
Магнітні бурі 24 травня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как побороть последствия магнитных бурь:

  • пить достаточно воды;
  • избегать стрессов;
  • хорошо высыпаться;
  • ограничить употребление кофе и алкоголя;
  • больше гулять на свежем воздухе;
  • снизить физические и умственные нагрузки;
  • питаться легкой и сбалансированной пищей;
  • проветривать помещение;
  • контролировать давление, если есть склонность к его колебаниям.

Напомним, в течение 26-28 мая на Земле ожидается магнитная буря средней силы. Наиболее уязвимыми к воздействию геомагнитных бурь считаются пожилые люди, беременные, дети, а также лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, синоптики сообщили, какой будет погода в Украине 24 и 25 мая. Местами ожидаются дожди разной интенсивности.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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