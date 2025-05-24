Магнитные бури 24 мая — чего ожидать метеозависимым

Шесть вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь на Земле сегодня, 24 мая, не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце зафиксирована одна вспышка класса В и пять C. В то же время они не имеют сильного влияния.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 24 мая
Геомагнитное поле сегодня будет от спокойного до активного уровня. Кроме того, солнечная активность ожидается с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 24 мая:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 19
Как побороть последствия магнитных бурь:
- пить достаточно воды;
- избегать стрессов;
- хорошо высыпаться;
- ограничить употребление кофе и алкоголя;
- больше гулять на свежем воздухе;
- снизить физические и умственные нагрузки;
- питаться легкой и сбалансированной пищей;
- проветривать помещение;
- контролировать давление, если есть склонность к его колебаниям.
Напомним, в течение 26-28 мая на Земле ожидается магнитная буря средней силы. Наиболее уязвимыми к воздействию геомагнитных бурь считаются пожилые люди, беременные, дети, а также лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, синоптики сообщили, какой будет погода в Украине 24 и 25 мая. Местами ожидаются дожди разной интенсивности.
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