Магнитные бури 24 мая — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь на Земле сегодня, 24 мая, не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце зафиксирована одна вспышка класса В и пять C. В то же время они не имеют сильного влияния.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Геомагнитное поле сегодня будет от спокойного до активного уровня. Кроме того, солнечная активность ожидается с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 24 мая:

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 40%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 19

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как побороть последствия магнитных бурь:

пить достаточно воды;

избегать стрессов;

хорошо высыпаться;

ограничить употребление кофе и алкоголя;

больше гулять на свежем воздухе;

снизить физические и умственные нагрузки;

питаться легкой и сбалансированной пищей;

проветривать помещение;

контролировать давление, если есть склонность к его колебаниям.

Напомним, в течение 26-28 мая на Земле ожидается магнитная буря средней силы. Наиболее уязвимыми к воздействию геомагнитных бурь считаются пожилые люди, беременные, дети, а также лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, синоптики сообщили, какой будет погода в Украине 24 и 25 мая. Местами ожидаются дожди разной интенсивности.