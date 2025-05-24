Магнітні бурі 24 травня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур на Землі сьогодні, 24 травня, не очікується. Однак за останню добу на Сонці зафіксовано один спалах класу В та п'ять C. Водночас вони не мають сильного впливу.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Геомагнітне поле сьогодні буде від спокійного до активного рівня. Крім того, сонячна активність очікується з ймовірністю спалахів класу М.

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Сонячна активність на 24 травня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 40%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 19

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як побороти наслідки магнітних бур:

пити достатньо води;

уникати стресів;

добре висипатися;

обмежити вживання кави та алкоголю;

більше гуляти на свіжому повітрі;

знизити фізичні та розумові навантаження;

харчуватися легкою та збалансованою їжею;

провітрювати приміщення;

контролювати тиск, якщо є схильність до його коливань.

Нагадаємо, упродовж 26-28 травня на Землі очікується магнітна буря середньої сили. Найвразливішими до впливу геомагнітних бур вважаються люди похилого віку, вагітні, діти, а також особи з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи.

Крім того, синоптики повідомили, якою буде погода в Україні 24 та 25 травня. Місцями очікуються дощі різної інтенсивності.