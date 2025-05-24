Магнітні бурі 24 травня — чого очікувати метеозалежним

Шість спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур на Землі сьогодні, 24 травня, не очікується. Однак за останню добу на Сонці зафіксовано один спалах класу В та п'ять C. Водночас вони не мають сильного впливу.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 24 травня
Геомагнітне поле сьогодні буде від спокійного до активного рівня. Крім того, сонячна активність очікується з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 24 травня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 19
Як побороти наслідки магнітних бур:
- пити достатньо води;
- уникати стресів;
- добре висипатися;
- обмежити вживання кави та алкоголю;
- більше гуляти на свіжому повітрі;
- знизити фізичні та розумові навантаження;
- харчуватися легкою та збалансованою їжею;
- провітрювати приміщення;
- контролювати тиск, якщо є схильність до його коливань.
Нагадаємо, упродовж 26-28 травня на Землі очікується магнітна буря середньої сили. Найвразливішими до впливу геомагнітних бур вважаються люди похилого віку, вагітні, діти, а також особи з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи.
Крім того, синоптики повідомили, якою буде погода в Україні 24 та 25 травня. Місцями очікуються дощі різної інтенсивності.
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