Магнитные бури сегодня 9 марта — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Существенных магнитных бурь в воскресенье, 9 марта, не ожидается. Однако Земля будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 9 марта

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. Кроме того, в течение 24 часов на Солнце произошли пять вспышек класса С и одна М1.6.

Геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность ожидается низкой, но с незначительной вероятностью возникновения вспышки класса М.

Солнечная активность на 9 марта:

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 38

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

Важно обеспечить себе достаточно отдыха, ведь качественный сон помогает организму адаптироваться к изменениям;

ешьте больше овощей, фруктов и продуктов, богатых витаминами и минералами, таких как магний, калий, витамины группы B;

легкая физическая активность, прогулки на свежем воздухе или йога могут помочь снять напряжение и улучшить общее состояние;

медитация, глубокое дыхание или другие релаксационные техники помогут успокоить нервную систему;

важно поддерживать нормальный уровень гидратации, особенно во время изменений в окружающей среде;

избегайте перенапряжения, ограничьте физическую и эмоциональную активность, если чувствуете усталость.

Напомним, компания Nokia в сотрудничестве с NASA впервые установила на Луне систему 4G LTE под названием Lunar Surface.

Также медики подчеркивают, что ключевую роль в контроле уровня холестерина играет сбалансированное питание. Они также назвали продукт, который может существенно снизить его концентрацию в крови.