Магнитные бури сегодня 9 марта — чего ожидать метеозависимым

Шесть вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь в воскресенье, 9 марта, не ожидается. Однако Земля будет находиться в возбужденном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 9 марта
За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. Кроме того, в течение 24 часов на Солнце произошли пять вспышек класса С и одна М1.6.
Геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность ожидается низкой, но с незначительной вероятностью возникновения вспышки класса М.
Солнечная активность на 9 марта:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 38
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:
- Важно обеспечить себе достаточно отдыха, ведь качественный сон помогает организму адаптироваться к изменениям;
- ешьте больше овощей, фруктов и продуктов, богатых витаминами и минералами, таких как магний, калий, витамины группы B;
- легкая физическая активность, прогулки на свежем воздухе или йога могут помочь снять напряжение и улучшить общее состояние;
- медитация, глубокое дыхание или другие релаксационные техники помогут успокоить нервную систему;
- важно поддерживать нормальный уровень гидратации, особенно во время изменений в окружающей среде;
- избегайте перенапряжения, ограничьте физическую и эмоциональную активность, если чувствуете усталость.
Напомним, компания Nokia в сотрудничестве с NASA впервые установила на Луне систему 4G LTE под названием Lunar Surface.
Также медики подчеркивают, что ключевую роль в контроле уровня холестерина играет сбалансированное питание. Они также назвали продукт, который может существенно снизить его концентрацию в крови.
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