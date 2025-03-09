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Шесть вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

9 марта 2025 12:03
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури сегодня 9 марта — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Существенных магнитных бурь в воскресенье, 9 марта, не ожидается. Однако Земля будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. Кроме того, в течение 24 часов на Солнце произошли пять вспышек класса С и одна М1.6.

Геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность ожидается низкой, но с незначительной вероятностью возникновения вспышки класса М.

Солнечная активность на 9 марта:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 38
Магнітні бурі на Землі 9 березня
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

  • Важно обеспечить себе достаточно отдыха, ведь качественный сон помогает организму адаптироваться к изменениям;
  • ешьте больше овощей, фруктов и продуктов, богатых витаминами и минералами, таких как магний, калий, витамины группы B;
  • легкая физическая активность, прогулки на свежем воздухе или йога могут помочь снять напряжение и улучшить общее состояние;
  • медитация, глубокое дыхание или другие релаксационные техники помогут успокоить нервную систему;
  • важно поддерживать нормальный уровень гидратации, особенно во время изменений в окружающей среде;
  • избегайте перенапряжения, ограничьте физическую и эмоциональную активность, если чувствуете усталость.

Напомним, компания Nokia в сотрудничестве с NASA впервые установила на Луне систему 4G LTE под названием Lunar Surface.

Также медики подчеркивают, что ключевую роль в контроле уровня холестерина играет сбалансированное питание. Они также назвали продукт, который может существенно снизить его концентрацию в крови.

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