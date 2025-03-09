Магнітні бурі сьогодні, 9 березня, — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Суттєвих магнітних бур у неділю, 9 березня, не очікується. Однак Земля буде у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 9 березня

За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. Крім того, протягом 24 годин на Сонці сталися пʼять спалахів класу С та один М1.6.

Геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність очікується низькою, але з незначною ймовірністю виникнення спалаху класу М.

Сонячна активність на 9 березня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 38

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

Важливо забезпечити собі достатньо відпочинку, адже якісний сон допомагає організму адаптуватися до змін;

їжте більше овочів, фруктів і продуктів, багатих на вітаміни та мінерали, таких як магній, калій, вітаміни групи B;

легка фізична активність, прогулянки на свіжому повітрі або йога можуть допомогти зняти напруження і покращити загальний стан;

медитація, глибоке дихання або інші релаксаційні техніки допоможуть заспокоїти нервову систему;

важливо підтримувати нормальний рівень гідратації, особливо під час змін у навколишньому середовищі;

уникайте перенапруги, обмежте фізичну та емоційну активність, якщо відчуваєте втому.

Нагадаємо, компанія Nokia у співпраці з NASA вперше встановила на Місяці систему 4G LTE під назвою Lunar Surface.

Також медики підкреслюють, що ключову роль у контролі рівня холестерину відіграє збалансоване харчування. Вони також назвали продукт, який може суттєво знизити його концентрацію в крові.