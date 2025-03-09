Магнітні бурі сьогодні, 9 березня, — чого очікувати метеозалежним

Шість спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур у неділю, 9 березня, не очікується. Однак Земля буде у збудженому стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 9 березня
За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. Крім того, протягом 24 годин на Сонці сталися пʼять спалахів класу С та один М1.6.
Геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність очікується низькою, але з незначною ймовірністю виникнення спалаху класу М.
Сонячна активність на 9 березня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 38
Як покращити самопочуття під час магнітних бур:
- Важливо забезпечити собі достатньо відпочинку, адже якісний сон допомагає організму адаптуватися до змін;
- їжте більше овочів, фруктів і продуктів, багатих на вітаміни та мінерали, таких як магній, калій, вітаміни групи B;
- легка фізична активність, прогулянки на свіжому повітрі або йога можуть допомогти зняти напруження і покращити загальний стан;
- медитація, глибоке дихання або інші релаксаційні техніки допоможуть заспокоїти нервову систему;
- важливо підтримувати нормальний рівень гідратації, особливо під час змін у навколишньому середовищі;
- уникайте перенапруги, обмежте фізичну та емоційну активність, якщо відчуваєте втому.
Нагадаємо, компанія Nokia у співпраці з NASA вперше встановила на Місяці систему 4G LTE під назвою Lunar Surface.
Також медики підкреслюють, що ключову роль у контролі рівня холестерину відіграє збалансоване харчування. Вони також назвали продукт, який може суттєво знизити його концентрацію в крові.
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