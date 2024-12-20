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Шесть вспышек на Солнце — ждать ли магнитных бурь сегодня

20 декабря 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 20 декабря — прогноз для метеозависимых на сегодня
Девушка страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле в пятницу, 20 декабря, не ожидается существенных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С, которые не имеют сильного влияния на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет спокойным. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

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Девушка чувствует головную боль. Иллюстративное фото: depositphotos

Солнечная активность на 20 декабря

  • возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 22.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурей, поэтому для уменьшения негативного воздействия на здоровье следует следовать следующим советам:

  • отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
  • взять время на отдых и восстановление;
  • уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
  • устроить прогулку на свежем воздухе;
  • соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, в Укргидрометцентре проинформировали о погодных условиях в Украине сегодня. На западе ожидается дождь, в Карпатах снег.

Также синоптики сообщили, что в некоторых регионах пройдут мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха составит +8 °C.

погода космос Солнце магнитные бури синоптик Земля

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