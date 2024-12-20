Магнитные бури 20 декабря — прогноз для метеозависимых на сегодня

Девушка страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Freepik

На Земле в пятницу, 20 декабря, не ожидается существенных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 20 декабря

За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С, которые не имеют сильного влияния на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет спокойным. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

Девушка чувствует головную боль. Иллюстративное фото: depositphotos

Солнечная активность на 20 декабря

возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 22.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурей, поэтому для уменьшения негативного воздействия на здоровье следует следовать следующим советам:

отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

взять время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;

устроить прогулку на свежем воздухе;

соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, в Укргидрометцентре проинформировали о погодных условиях в Украине сегодня. На западе ожидается дождь, в Карпатах снег.

Также синоптики сообщили, что в некоторых регионах пройдут мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха составит +8 °C.