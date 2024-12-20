Магнітні бурі 20 грудня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Freepik

На Землі у п'ятницю, 20 грудня, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 20 грудня

За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С, які не мають сильного впливу на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

Дівчина відчуває головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

Сонячна активність на 20 грудня

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 22.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Самопочуття людей може погіршуватися через магнітні бурі, тому для зменшення негативного впливу на здоров'я варто дотримуватися таких порад:

відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;

взяти час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі проінформували щодо погодних умов в Україні сьогодні. На заході очікується дощ, в Карпатах — сніг.

Також синоптики повідомили, що в деяких регіонах пройдуть мокрий сніг та дощ. Максимальна температура повітря сягне +8 °C.