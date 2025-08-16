Погода в Украине 17 августа - прогноз на завтра от Диденко и Укргидрометцентра

Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 17 августа, в Украине будет сохраняться теплая августовская погода, однако в разных регионах она проявится по-разному. Части областей атмосферный фронт принесет дожди и прохладу, а в другим — жару.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Прогноз на 17 августа от Укргидрометцентра

По данным синоптиков, дождливая погода охватит северные и большинство центральных областей, а также Закарпатье, Прикарпатье и Хмельницкую область. Здесь возможны кратковременные дожди и грозы, а днем местами прогнозируется град и шквалы с порывами ветра 15-20 м/с.

На остальной территории страны обойдется без осадков. Ветер будет преобладать юго-западный, днем на западе и севере будет меняться на северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Ночью столбики термометров будут колебаться от +14 до +19 °С, днем в западных и северных регионах ожидается +23...+28 °С, а на остальной территории — теплее, +27...+32 °С.

Прогноз погоды на 17 августа. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз на 17 августа от Наталки Диденко

Как сообщила синоптик, на западе и севере температура несколько снизится до +22...+26 °С, что связано с прохождением атмосферного фронта. Он принесет с собой локальные дожди, однако существенного похолодания не ожидается.

Зато на юге, востоке и в большинстве центральных областей жара усилится. Здесь столбики термометров снова поднимутся до +30...+35 °С, осадков не прогнозируется, а будет преобладать солнечная погода.

Напомним, ранее синоптики рассказали, как атмосферные фронты будут влиять на погоду в Украине.

А также жителей Харьковщины предупредили о жаре до +35 и кратковременных дождях.