Головна Метео Погода здивує контрастами — прогноз від синоптиків на вихідні

Погода здивує контрастами — прогноз від синоптиків на вихідні

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 23:56
Погода в Україні 16 і 17 серпня — прогноз на вихідні
Усміхнена дівчинка. Фото: Новини.LIVE

В Україні вихідні, 16 та 17 серпня, обіцяють бути теплими та комфортними. Однак мешканцям деяких областей варто підготуватися до можливих гроз і злив.

Про це повідомляє Meteoprog

Читайте також:

Прогноз погоди на вихідні 16-17 серпня

В Україні цими вихідними збережеться переважно стабільна та сонячна погода завдяки впливу області високого атмосферного тиску, що охопила значну частину Східної Європи.

У більшості регіонів очікується невелика хмарність, слабкий вітер і відсутність істотних опадів. Лише у неділю на західні та частково північні області вплинуть атмосферні фронти з південного заходу Європи, що принесе місцями грозові зливи, град і шквали.

Погода в суботу, 16 серпня

У суботу, 16 серпня, у західних регіонах прогнозується суха малохмарна погода, вночі та вранці можливий туман, температура вдень сягатиме +27…+32 °C, на Закарпатті до +36 °C. На півночі, у центрі, на півдні та сході країни також переважатиме сонячна та тепла погода з денними температурами від +26 до +33 °C.

Прогноз погоди на 16 серпня
Прогноз погоди на 16 серпня. Фото: meteoprog.com

Погода в неділю, 17 серпня

У неділю, 17 серпня, у західних областях вдень та ввечері місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, подекуди можливі зливи з градом. Температура повітря там становитиме від +23 до +28 °C, а на Закарпатті та Буковині – до +33 °C. На півночі опади ймовірні лише місцями, вдень буде від +27 до +33 °C. У центральних, південних та східних регіонах збережеться суха і спекотна погода, подекуди температура підніметься до +35 °C.

Прогноз погоди 17 серпня
Прогноз погоди на 17 серпня. Фото: meteoprog.com

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили, в яких регіонах на вихідні варто чекати грозові хмари.

А також синоптики потішили прогнозом погоди для Києва — ідеальний час для прогулянок у вихідні.

погода дощ прогноз погоди погода в Україні спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
