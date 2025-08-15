Видео
Главная Метео Погода удивит контрастами — прогноз от синоптиков на выходные

Погода удивит контрастами — прогноз от синоптиков на выходные

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 23:56
Погода в Украине 16 и 17 августа — прогноз на выходные
Улыбающаяся девочка. Фото: Новини.LIVE

В Украине выходные, 16 и 17 августа, обещают быть теплыми и комфортными. Однако жителям некоторых областей стоит подготовиться к возможным грозам и ливням.

Об этом сообщает Meteoprog.

Прогноз погоды на выходные 16-17 августа

В Украине в эти выходные сохранится преимущественно стабильная и солнечная погода благодаря влиянию области высокого атмосферного давления, охватившей значительную часть Восточной Европы.

В большинстве регионов ожидается небольшая облачность, слабый ветер и отсутствие существенных осадков. Лишь в воскресенье на западные и частично северные области повлияют атмосферные фронты с юго-запада Европы, что принесет местами грозовые ливни, град и шквалы.

Погода в субботу, 16 августа

В субботу, 16 августа, в западных регионах прогнозируется сухая малооблачная погода, ночью и утром возможен туман, температура днем будет достигать +27...+32 °C, на Закарпатье до +36 °C. На севере, в центре, на юге и востоке страны также будет преобладать солнечная и теплая погода с дневными температурами от +26 до +33 °C.

Прогноз погоди на 16 серпня
Прогноз погоды на 16 августа. Фото: meteoprog.com

Погода в воскресенье, 17 августа

В воскресенье, 17 августа, в западных областях днем и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны ливни с градом. Температура воздуха там составит от +23 до +28 °C, а на Закарпатье и Буковине — до +33 °C. На севере осадки вероятны лишь местами, днем будет от +27 до +33 °C. В центральных, южных и восточных регионах сохранится сухая и жаркая погода, местами температура поднимется до +35 °C.

Прогноз погоди 17 серпня
Прогноз погоды на 17 августа. Фото: meteoprog.com

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили, в каких регионах на выходные стоит ждать грозовые облака.

А также синоптики порадовали прогнозом погоды для Киева — идеальное время для прогулок в выходные.

погода дождь прогноз погоды погода в Украине жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
