Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Регіони накриють грозові хмари — погода в Україні на завтра

Регіони накриють грозові хмари — погода в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 17:29
Погода в Україні 16 серпня — повний прогноз від Укргідрометцентру
Гроза в Києві. Фото: УНІАН

У суботу, 16 серпня, переважно буде суха та сонячна погода. Втім у денні години можливі локальні короткочасні грозові дощі на сході України.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 16 серпня

Вітер переважно дутиме з північного сходу зі швидкістю близько 5–10 м/с. У прибережних районах Приазов’я та на території Криму подекуди очікуються пориви, що сягатимуть 15–17 м/с.

null
Погода в Україні 16 серпня. Фото: скриншот

Нічна температура повітря коливатиметься в межах +11...+17 °С, а на Закарпатті буде трохи тепліше — +16...+21 °С.

Вдень повітря прогріється до +25...+30 °С, а у південних областях — до +28...+33 °С. Тим часом на Закарпатті стовпчики термометрів різко піднімуться до +30...+35 °С, буде сильна спека.

Пожежна небезпека 16 серпня

Синоптики та рятувальники попереджають, що у період спеки посилюється пожежна небезпека. Жителів просять утриматися від розведення багать, спалювання сухої трави чи сміття, а також дотримуватися всіх правил пожежної безпеки на відкритих територіях.

null
Карта пожежної небезпеки в Україні 16 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Зокрема, 16 серпня пожежну небезпеку прогнозують на заході України в усіх областях, окрім Тернопільської. Також високий рівень загрози зафіксували на Житомирщині, Вінниччині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та у всіх областях півдня країни. 

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду у Львові на завтра, 16 серпня.

Також синоптик Наталка Діденко склала прогноз погоди в Україні на вихідні, 16 та 17 серпня. 

Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні серпень
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації