Погода в Україні 16 серпня — повний прогноз від Укргідрометцентру

У суботу, 16 серпня, переважно буде суха та сонячна погода. Втім у денні години можливі локальні короткочасні грозові дощі на сході України.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Погода в Україні 16 серпня

Вітер переважно дутиме з північного сходу зі швидкістю близько 5–10 м/с. У прибережних районах Приазов’я та на території Криму подекуди очікуються пориви, що сягатимуть 15–17 м/с.

Нічна температура повітря коливатиметься в межах +11...+17 °С, а на Закарпатті буде трохи тепліше — +16...+21 °С.

Вдень повітря прогріється до +25...+30 °С, а у південних областях — до +28...+33 °С. Тим часом на Закарпатті стовпчики термометрів різко піднімуться до +30...+35 °С, буде сильна спека.

Пожежна небезпека 16 серпня

Синоптики та рятувальники попереджають, що у період спеки посилюється пожежна небезпека. Жителів просять утриматися від розведення багать, спалювання сухої трави чи сміття, а також дотримуватися всіх правил пожежної безпеки на відкритих територіях.

Зокрема, 16 серпня пожежну небезпеку прогнозують на заході України в усіх областях, окрім Тернопільської. Також високий рівень загрози зафіксували на Житомирщині, Вінниччині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та у всіх областях півдня країни.

