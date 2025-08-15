Видео
Регионы накроют грозовые облака — погода в Украине на завтра

Регионы накроют грозовые облака — погода в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 17:29
Погода в Украине 16 августа — полный прогноз от Укргидрометцентра
Гроза в Киеве. Фото: УНИАН

В субботу, 16 августа, преимущественно будет сухая и солнечная погода. Впрочем в дневные часы возможны локальные кратковременные грозовые дожди на востоке Украины.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Читайте также:

Погода в Украине 16 августа

Ветер преимущественно будет дуть с северо-востока со скоростью около 5-10 м/с. В прибрежных районах Приазовья и на территории Крыма местами ожидаются порывы, достигающие 15-17 м/с.

null
Погода в Украине 16 августа. Фото: скриншот

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+17 °С, а на Закарпатье будет немного теплее — +16...+21 °С.

Днем воздух прогреется до +25...+30 °С, а в южных областях — до +28...+33 °С. Между тем на Закарпатье столбики термометров резко поднимутся до +30...+35 °С, будет сильная жара.

Пожарная опасность 16 августа

Синоптики и спасатели предупреждают, что в период жары усиливается пожарная опасность. Жителей просят воздержаться от разведения костров, сжигания сухой травы или мусора, а также соблюдать все правила пожарной безопасности на открытых территориях.

null
Карта пожарной опасности в Украине 16 августа. Фото: Укргидрометцентр

В частности, 16 августа пожарную опасность прогнозируют на западе Украины во всех областях, кроме Тернопольской. Также высокий уровень угрозы зафиксировали в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и во всех областях юга страны.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду во Львове на завтра, 16 августа.

Также синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды в Украине на выходные, 16 и 17 августа.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
