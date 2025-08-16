Відео
Головна Метео Серпневу спеку змінять дощі — недільний прогноз від синоптиків

Серпневу спеку змінять дощі — недільний прогноз від синоптиків

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 23:59
Погода в Україні 17 серпня — прогноз на завтра від Діденко і Укргідрометцентру
Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 17 серпня, в Україні зберігатиметься тепла серпнева погода, проте в різних регіонах вона проявиться по-різному. Частині областей атмосферний фронт принесе дощі та прохолоду, а в іншим — спеку.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз на 17 серпня від Укргідрометцентру

За даними синоптиків, дощова погода охопить північні та більшість центральних областей, а також Закарпаття, Прикарпаття та Хмельниччину. Тут можливі короткочасні дощі та грози, а вдень місцями прогнозується град і шквали з поривами вітру 15-20 м/с.

На решті території країни обійдеться без опадів. Вітер переважатиме південно-західний, вдень на заході та півночі змінюватиметься на північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Уночі стовпчики термометрів коливатимуться від +14 до +19 °С, вдень у західних і північних регіонах очікується +23…+28 °С, а на решті території — тепліше, +27…+32 °С.

Прогноз погоди на 17 серпня від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 17 серпня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз на 17 серпня від Наталки Діденко

Як повідомила синоптик, на заході та півночі температура дещо знизиться до +22…+26 °С, що пов'язано з проходженням атмосферного фронту. Він принесе із собою локальні дощі, проте суттєвого похолодання не очікується.

Натомість на півдні, сході та у більшості центральних областей спека посилиться. Тут стовпчики термометрів знову піднімуться до +30…+35 °С, опадів не прогнозується, а переважатиме сонячна погода.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, як атмосферні фронти впливатимуть на погоду в Україні.

А також мешканців Харківщини попередили про спеку до +35 °С та короткочасні дощі.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
