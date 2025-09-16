Прогноз погоды в Украине на завтра 17 сентября от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 17 сентября, ожидается с похолоданием и осадками. Синоптики объявили опасность в нескольких областях. Кроме того, местами возможны грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на 17 сентября от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют облачную погоду, но с прояснениями. По всей территории страны, кроме востока, юго-востока и Сумской области, ожидаются умеренные, а в Винницкой, ночью и в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях значительные дожди. Также местами возможны грозы.

Погода в Украине 17 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер ожидается юго-восточным, а на Правобережье с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9...+14 °C, днем +20...+25 °C. В западных, большинстве северных и Винницкой областях +15...+20 °C. В Карпатах ночью будет +5...+10 °C, днем +9...+14 °C.

Кроме того, в некоторых областях синоптики объявили первый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.

Опасность в нескольких областях из-за ливней. Фото: Укргидрометцентр

Погода на завтра от Наталки Диденко

Дождливая и холодная погода будет преобладать завтра в западных областях, на севере, но кроме Сумщины, в Винницкой, Одесской области, в западных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами. Там температура воздуха ожидается +15...+19 °C.

На остальной территории страны ожидается сухая и теплая погода. Там прогнозируется +20...+26 °C.

Диденко отметила, что такую погоду обусловливает антициклон Oldenburgia, который находится над континентальной Европой.

Антициклон Oldenburgia. Фото: facebook.com/tala.didenko

В Киеве завтра ожидается серьезное похолодание и осадки. Максимальная температура воздуха в столице будет +17 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в ГСЧС объявили опасность в нескольких областях Украины 17 и 18 сентября из-за ухудшения погодных условий.

Ранее синоптики составили полный прогноз погоды в Украине на неделю до 21 сентября.