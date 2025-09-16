Прогноз погоды в Украине на завтра 17 сентября от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Серьезное похолодание и ливни — прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 17 сентября, ожидается с похолоданием и осадками. Синоптики объявили опасность в нескольких областях. Кроме того, местами возможны грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на 17 сентября от Укргидрометцентра
Синоптики прогнозируют облачную погоду, но с прояснениями. По всей территории страны, кроме востока, юго-востока и Сумской области, ожидаются умеренные, а в Винницкой, ночью и в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях значительные дожди. Также местами возможны грозы.
Ветер ожидается юго-восточным, а на Правобережье с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +9...+14 °C, днем +20...+25 °C. В западных, большинстве северных и Винницкой областях +15...+20 °C. В Карпатах ночью будет +5...+10 °C, днем +9...+14 °C.
Кроме того, в некоторых областях синоптики объявили первый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.
Погода на завтра от Наталки Диденко
Дождливая и холодная погода будет преобладать завтра в западных областях, на севере, но кроме Сумщины, в Винницкой, Одесской области, в западных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами. Там температура воздуха ожидается +15...+19 °C.
На остальной территории страны ожидается сухая и теплая погода. Там прогнозируется +20...+26 °C.
Диденко отметила, что такую погоду обусловливает антициклон Oldenburgia, который находится над континентальной Европой.
В Киеве завтра ожидается серьезное похолодание и осадки. Максимальная температура воздуха в столице будет +17 °C.
Напомним, в ГСЧС объявили опасность в нескольких областях Украины 17 и 18 сентября из-за ухудшения погодных условий.
Ранее синоптики составили полный прогноз погоды в Украине на неделю до 21 сентября.
