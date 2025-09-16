Погода в Украине 17 и 18 сентября — в ГСЧС предупредили о сильных ливнях

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине 17 и 18 сентября ожидается с мощными ливнями в нескольких областях. Вследствие этого объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram во вторник, 16 сентября.

Реклама

Читайте также:

Предупреждение о ливнях

По прогнозам синоптиков, 17 сентября ночью сильные дожди будут в Винницкой и Черновицкой областях. Днем осадки стоит ожидать в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях и в Киеве.

Погода в Украине 17 сентября. Фото: Укргидрометцентр

А 18 сентября ливень накроет юг и центр Украины. Ночью дождь будет в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях, а днем — в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской.

Погода в Украине 18 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Объявлен желтый (первый) уровень опасности.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, синоптики также объявили опасность в нескольких областях Украины завтра из-за нарушения погодных условий.

А в Киеве 17 сентября ночью ожидается умеренный дождь, однако уже днем будут значительные осадки.