Главная Метео Будет лить почти везде — погода на завтра от Укргидрометцентра

Будет лить почти везде — погода на завтра от Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 17:54
Прогноз погоды в Украине на завтра 17 сентября от Укргидрометцентра
Мужчина под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 17 сентября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки почти во всех областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 17 сентября

Значительные дожди и грозы ожидаются в Винницкой, ночью в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. Погода без осадков сохранится на востоке, юго-востоке и в Сумской области.

Прогноз погоди в Україні на 17 вересня
Погода в Украине 17 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет юго-восточного направления с переходом на Правобережье на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9...+14 °C, днем +20...+25 °C. В западных, большинстве северных и Винницкой областях будет +15...+20 °C. В Карпатах ночью +5...+10 °C, днем +9...+14 °C.

Предупреждение об опасности

В Винницкой области, ночью и в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, днем также в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях будут значительные дожди.

Дощі в Україні 17 вересня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила несколько областей о дождливой и холодной погоде завтра.

А в Киеве 17 сентября температура воздуха повысится до +17 °C. Синоптики предупредили жителей столицы об осадках.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
