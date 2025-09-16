Прогноз погоды в Украине на завтра 17 сентября от Укргидрометцентра

Будет лить почти везде — погода на завтра от Укргидрометцентра
Погода в Украине завтра, 17 сентября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки почти во всех областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 17 сентября
Значительные дожди и грозы ожидаются в Винницкой, ночью в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. Погода без осадков сохранится на востоке, юго-востоке и в Сумской области.
Ветер будет юго-восточного направления с переходом на Правобережье на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +9...+14 °C, днем +20...+25 °C. В западных, большинстве северных и Винницкой областях будет +15...+20 °C. В Карпатах ночью +5...+10 °C, днем +9...+14 °C.
Предупреждение об опасности
В Винницкой области, ночью и в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, днем также в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях будут значительные дожди.
Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила несколько областей о дождливой и холодной погоде завтра.
А в Киеве 17 сентября температура воздуха повысится до +17 °C. Синоптики предупредили жителей столицы об осадках.
