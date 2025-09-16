Видео
Главная Метео Резкое похолодание и дожди — где ожидать ухудшения погоды завтра

Резкое похолодание и дожди — где ожидать ухудшения погоды завтра

Дата публикации 16 сентября 2025 14:48
Прогноз погоды на 17 сентября
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В большинстве областей Украины завтра, 17 сентября, ожидается дождливая и холодная погода. Столбик термометра опустится до +15 °C.

Читайте также:

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Різке похолодання та дощі - де очікувати погіршення погоди завтра - фото 1
Прогноз Наталки Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине 17 сентября

Диденко рассказала, что дождливая и холодная погода будет преобладать в западных областях, на севере (кроме Сумщины), в Винницкой области, в Одесской области, а также в западных районах Черкасской области и Кропивницкого района Кировоградской области. В этих регионах температура воздуха составит +15...+19 °C.

Резкое похолодание и дожди — где ожидать ухудшения погоды завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории Украины — а это весь восток, южная часть (кроме Одесской области), Полтавщина, Днепропетровщина, Сумщина, восточные районы Черкасской области и Кропивницкого с районами — ожидается сухая солнечная и теплая погода с температурой воздуха +20...+26 °C.

"Такой синоптический комфорт уже будет организовывать антициклон Oldenburgia, который разлегся, как большая ленивая кошка над континентальной Европой", — объясняет Диденко.

Погода в Киеве

В столице 17 сентября прогнозируется серьезное похолодание и дожди.

"Уважаемые метеопаты, возможны мигрени, кручение-верчение суставов, сосудистые штуки всевозможные не очень и т.д.", — предупреждает синоптик.

Температура воздуха в среду в столице едва достигнет +15...+17 °C.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украину придут первые заморозки.

Также мы писали, какой будет погода во Львове.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
