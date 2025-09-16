Прогноз погоди на 17 вересня

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У більшості областей України завтра, 17 вересня, очікується дощова та холодна погода. Стовпчик термометра опуститься до +15 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз Наталки Діденко. Фото: скриншот

Погода в Україні 17 вересня

Діденко розповіла, що дощова й холодна погода переважатиме у західних областях, на півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині, на Одещині, а також у західних районах Черкащини та Кропивницького району Кіровоградщини. У цих регіонах температура повітря становитиме +15...+19 °C.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

На решті території України — а це весь схід, південна частина (окрім Одещини), Полтавщина, Дніпропетровщина, Сумщина, східні райони Черкащини та Кропивницького з районами — очікується суха сонячна та тепла погода з температурою повітря +20...+26 °C.

"Такий синоптичний комфорт вже організовуватиме антициклон Oldenburgia, який розлігся, як велика ледача кицька над континентальною Європою", — пояснює Діденко.

Погода в Києві

У столиці 17 вересня прогнозується серйозне похолодання та дощі.

"Шановні метеопати, можливі мігрені, крутіння-вертіння суглобів, судинні штуки всілякі не дуже тощо", — попереджає синоптикиня.

Температура повітря у середу в столиці ледь досягне +15...+17 °C.

