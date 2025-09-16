Прогноз погоди на 17 вересня

Різке похолодання та дощі — де очікувати погіршення погоди завтра
У більшості областей України завтра, 17 вересня, очікується дощова та холодна погода. Стовпчик термометра опуститься до +15 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 17 вересня
Діденко розповіла, що дощова й холодна погода переважатиме у західних областях, на півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині, на Одещині, а також у західних районах Черкащини та Кропивницького району Кіровоградщини. У цих регіонах температура повітря становитиме +15...+19 °C.
На решті території України — а це весь схід, південна частина (окрім Одещини), Полтавщина, Дніпропетровщина, Сумщина, східні райони Черкащини та Кропивницького з районами — очікується суха сонячна та тепла погода з температурою повітря +20...+26 °C.
"Такий синоптичний комфорт вже організовуватиме антициклон Oldenburgia, який розлігся, як велика ледача кицька над континентальною Європою", — пояснює Діденко.
Погода в Києві
У столиці 17 вересня прогнозується серйозне похолодання та дощі.
"Шановні метеопати, можливі мігрені, крутіння-вертіння суглобів, судинні штуки всілякі не дуже тощо", — попереджає синоптикиня.
Температура повітря у середу в столиці ледь досягне +15...+17 °C.
