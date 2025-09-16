Прогноз погоди в Україні на завтра 17 вересня від Укргідрометцентру

Чоловік під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 17 вересня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади майже у всіх областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 17 вересня

Значні дощі та грози очікуються у Вінницькій, вночі в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. Погода без опадів утримається на сході, південному сході та в Сумській області.

Погода в Україні 17 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде південно-східного напрямку з переходом на Правобережжі на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +20...+25 °C. У західних, більшості північних та Вінницькій областях буде +15...+20 °C. У Карпатах вночі +5...+10 °C, вдень +9...+14 °C.

Попередження про небезпеку

У Вінницькій області, вночі і в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень також у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях будуть значні дощі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила декілька областей про дощову та холодну погоду завтра.

А у Києві 17 вересня температура повітря підвищиться до +17 °C. Синоптики попередили жителів столиці про опади.