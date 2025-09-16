Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Заливатиме майже всюди — погода на завтра від Укргідрометцентру

Заливатиме майже всюди — погода на завтра від Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 17:54
Прогноз погоди в Україні на завтра 17 вересня від Укргідрометцентру
Чоловік під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 17 вересня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади майже у всіх областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 17 вересня

Значні дощі та грози очікуються у Вінницькій, вночі в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. Погода без опадів утримається на сході, південному сході та в Сумській області.

Прогноз погоди в Україні на 17 вересня
Погода в Україні 17 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде південно-східного напрямку з переходом на Правобережжі на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +20...+25 °C. У західних, більшості північних та Вінницькій областях буде +15...+20 °C. У Карпатах вночі +5...+10 °C, вдень +9...+14 °C.

Попередження про небезпеку

У Вінницькій області, вночі і в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень також у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях будуть значні дощі.

Дощі в Україні 17 вересня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила декілька областей про дощову та холодну погоду завтра.

А у Києві 17 вересня температура повітря підвищиться до +17 °C. Синоптики попередили жителів столиці про опади.

погода негода Укргідрометцентр дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації