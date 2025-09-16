Погода в Україні 17 та 18 вересня — у ДСНС попередили про сильні зливи

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні 17 та 18 вересня очікується з потужними зливами у декількох областях. Внаслідок цього оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у вівторок, 16 вересня.

Попередження про зливи

За прогнозами синоптиків, 17 вересня вночі сильні дощі будуть у Вінницькій та Чернівецькій областях. Вдень на опади варто очікувати у Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях та у Києві.

Погода в Україні 17 вересня. Фото: Укргідрометцентр

А 18 вересня злива накриє південь та центр України. Вночі дощ буде в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях, а вдень — у Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій.

Погода в Україні 18 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, місцями можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

Оголошено жовтий (перший) рівень небезпечності.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики також оголосили небезпеку у декількох областях України завтра через порушення погодних умов.

А у Києві 17 вересня вночі очікується помірний дощ, однак вже вдень будуть значні опади.