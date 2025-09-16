Відео
Україна
Серйозне похолодання та зливи — прогноз погоди на завтра

Серйозне похолодання та зливи — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 23:51
Прогноз погоди в Україні на завтра 17 вересня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 17 вересня, очікується з похолоданням та опадами. Синоптики оголосили небезпеку у декількох областях. Крім того, місцями можливі грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні на 17 вересня від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують хмарну погоду, але з проясненнями. По всій території країни, крім сходу, південного сходу та Сумської області, очікуються помірні, а у Вінницькій, вночі і в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі. Також місцями можливі грози.

Прогноз погоди в Україні на 17 вересня
Погода в Україні 17 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер очікується південно-східним, а на Правобережжі з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +20...+25 °C. У західних, більшості північних та Вінницькій областях +15...+20 °C. У Карпатах вночі буде +5...+10 °C, вдень +9...+14 °C.

Крім того, у деяких областях синоптики оголосили перший рівень небезпечності через погіршення погодних умов.

Дощі в Україні 17 вересня
Небезпека в декількох областях через зливи. Фото: Укргідрометцентр

Погода на завтра від Наталки Діденко

Дощова та холодна погода переважатиме завтра у західних областях, на півночі, але крім Сумщини, на Вінниччині, Одещині, у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами. Там температура повітря очікується +15...+19 °C.

На решті території країни очікується суха та тепла погода. Там прогнозується +20...+26 °C. 

Діденко зауважила, що таку погоду зумовлює антициклон Oldenburgia, який знаходиться над континентальною Європою.

Погода в Україні 17 вересня
Антициклон Oldenburgia. Фото: facebook.com/tala.didenko

У Києві завтра очікується серйозне похолодання та опади. Максимальна температура повітря в столиці буде +17 °C. 

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ДСНС оголосили небезпеку у декількох областях України 17 та 18 вересня через погіршення погодних умов.

Раніше синоптики склали повний прогноз погоди в Україні на тиждень до 21 вересня.

погода негода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
