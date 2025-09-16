Прогноз погоди в Україні на завтра 17 вересня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Серйозне похолодання та зливи — прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 17 вересня, очікується з похолоданням та опадами. Синоптики оголосили небезпеку у декількох областях. Крім того, місцями можливі грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні на 17 вересня від Укргідрометцентру
Синоптики прогнозують хмарну погоду, але з проясненнями. По всій території країни, крім сходу, південного сходу та Сумської області, очікуються помірні, а у Вінницькій, вночі і в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі. Також місцями можливі грози.
Вітер очікується південно-східним, а на Правобережжі з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +20...+25 °C. У західних, більшості північних та Вінницькій областях +15...+20 °C. У Карпатах вночі буде +5...+10 °C, вдень +9...+14 °C.
Крім того, у деяких областях синоптики оголосили перший рівень небезпечності через погіршення погодних умов.
Погода на завтра від Наталки Діденко
Дощова та холодна погода переважатиме завтра у західних областях, на півночі, але крім Сумщини, на Вінниччині, Одещині, у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами. Там температура повітря очікується +15...+19 °C.
На решті території країни очікується суха та тепла погода. Там прогнозується +20...+26 °C.
Діденко зауважила, що таку погоду зумовлює антициклон Oldenburgia, який знаходиться над континентальною Європою.
У Києві завтра очікується серйозне похолодання та опади. Максимальна температура повітря в столиці буде +17 °C.
Нагадаємо, у ДСНС оголосили небезпеку у декількох областях України 17 та 18 вересня через погіршення погодних умов.
Раніше синоптики склали повний прогноз погоди в Україні на тиждень до 21 вересня.
Читайте Новини.LIVE!