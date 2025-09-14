Відео
Дощі, але зі спекою — прогноз погоди в Україні на тиждень

Дощі, але зі спекою — прогноз погоди в Україні на тиждень

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 20:24
Прогноз погоди в Україні на тиждень 15-21 вересня
Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні упродовж тижня, з 15 по 21 вересня, очікується теплою, але з дощами та поривами вітру. Найспекотніше буде у південних та південно-східних регіонах країни. Синоптики зазначили, що найбільше дощів очікується переважно на заході та півдні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Погода в Україні на тиждень

У понеділок, 15 вересня, на заході буде нестійка та похмура погода з короткочасними опадами, а також місцями з грозами. На решті території України очікується мінлива хмарність, а опадів не передбачається. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, на заході змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Водночас у Приазовʼї та Криму можливі пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі +9...+14 °С, у північно-східній частині місцями +5...+8 °С. Вдень очікується +23...+28 °С, на заході +16...+21 °С.

Прогноз погоди в Україні на 15 вересня
Погода в Україні 15 вересня. Фото: Meteoprog

У вівторок, 16 вересня, у більшості регіонах очікується погода без опадів. Синоптики зазначають, що лише місцями у західній частині можливі невеликі дощі, а вдень з грозами та дрібним градом. Вночі та зранку на Правобережжі очікується туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду, а вдень південний та південно-східний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +9...+14 °С, вдень +23...+28 °С. У західній частині очікується +19...+24 °С.

Прогноз погоди в Україні на 16 вересня
Погода в Україні 16 вересня. Фото: Meteoprog

У середу, 17 вересня, дощова й нестійка погода збережеться на заході України, а вдень опади охоплять також Одеську, Київську та Чернігівську області. Місцями можливі сильні зливи з грозами. На решті території країни триватиме тепла й суха погода. Вітер переважно південний та південно-східний, 5–10 метрів на секунду, у західних регіонах — змінних напрямків, 3–8 метри на секунду. Нічна температура становитиме +10...+15 °С, денна — +23...+28 °С, а у західних областях, а також на Київщині й Чернігівщині очікується +18...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 17 вересня
Погода в Україні 17 вересня. Фото: Meteoprog

У четвер, 18 вересня, очікується нестійка та дощова погода у південних та центральних областях, а також місцями у північних. На півдні прогнозуються опади з грозою, а місцями варто чекати сильних злив. На акваторії моря не виключено утворення водяних смерчів переважно в районі Криму. На решті території істотних опадів не прогнозується. Вітер буде південно-східного напрямку із переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а у південних областях можливі пориви до 22 метрів на секунду. Температура повітря вночі +10...+16 °С, на заході +5...+10 °С, вдень +18...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 18 вересня
Погода в Україні 18 вересня. Фото: Meteopost

У пʼятницю, 19 вересня, в Україні очікується стабілізація погоди. Синоптики не прогнозують опадів. Вітер буде північного напрямку, у західних областях — південно-західний зі швидкістю 5–10 метри на секунду, а місцями на півдні можливі пориви до 15–20 метрів на секунду. Температура повітря вночі буде +7...+12 °С, на південному сході — +11...+16 °С, вдень — +22...+27 °С.

Прогноз погоди в Україні на 19 вересня
Погода в Україні 19 вересня. Фото: Meteopost

У суботу, 20 вересня, в Україні переважатиме суха погода. Лише вранці та вдень у північно-східних регіонах можливий невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер буде західних напрямків зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а вдень місцями пориви. Нічна температура становитиме +9...+14 °С, денна — +22...+27 °С, а в окремих районах центру та півдня повітря прогріється до +29 °С.

У неділю, 21 вересня, по всій території країни очікується малохмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На Правобережжі вночі та зранку можливий туман. На заході вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду, на решті території північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Водночас у північних та східних областях можливі пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі +7...+12 °С, вдень +15...+21 °С. У південній частині вночі +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі назвали, де завтра в Україні очікуються дощі та грози

А в Одесі 15 вересня температура повітря підвищиться до +23 °C. Опадів синоптики не прогнозують.

Автор:
Світлана Силенко
Автор:
Світлана Силенко
