Що готує погода у понеділок — прогноз синоптиків

Погода у вересні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та переважно суха погода. Опади прогнозують лише на заході, де місцями можливі значні дощі та грози, особливо в Карпатах і на Закарпатті.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр в Facebook у неділю, 14 вересня.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на понеділок

Синоптики зазначають, що вітер буде переважно південно-східним, 7–12 м/с. Вночі температура становитиме 8–13°, а на узбережжі морів – до 19°. Вдень повітря прогріється до 20–25°, а на заході країни очікується дещо прохолодніше – 16–21°.

Погода 15 вересня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

"У західних областях помірні дощі, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні, подекуди грози; на решті території без опадів", — уточнили в Укргідрометцентрі.

Метеорологи попереджають жителів західних регіонів про ймовірність гроз і радять планувати поїздки з урахуванням погоди. Для решти території країни понеділок обіцяє бути теплим та сонячним. Особливо комфортні умови прогнозують у південних і східних областях.

Нагадаємо, що перші дні вересня в Україні були теплими, проте синоптики вже повідомляють, коли можуть настати перші заморозки.

Раніше ми також інформували, що кліматичні зміни дедалі відчутніше впливають на південні регіони України, і Одеса не є винятком.