Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Вересень тішить теплом — прогноз погоди на понеділок

Вересень тішить теплом — прогноз погоди на понеділок

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 16:57
Що готує погода у понеділок — прогноз синоптиків
Погода у вересні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та переважно суха погода. Опади прогнозують лише на заході, де місцями можливі значні дощі та грози, особливо в Карпатах і на Закарпатті.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр в Facebook у неділю, 14 вересня.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на понеділок

Синоптики зазначають, що вітер буде переважно південно-східним, 7–12 м/с. Вночі температура становитиме 8–13°, а на узбережжі морів – до 19°. Вдень повітря прогріється до 20–25°, а на заході країни очікується дещо прохолодніше – 16–21°.

Возможно, это изображение карта и текст
Погода 15 вересня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

"У західних областях помірні дощі, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні, подекуди грози; на решті території без опадів", — уточнили в Укргідрометцентрі.

Метеорологи попереджають жителів західних регіонів про ймовірність гроз і радять планувати поїздки з урахуванням погоди. Для решти території країни понеділок обіцяє бути теплим та сонячним. Особливо комфортні умови прогнозують у південних і східних областях.

Нагадаємо, що перші дні вересня в Україні були теплими, проте синоптики вже повідомляють, коли можуть настати перші заморозки

Раніше ми також інформували, що кліматичні зміни дедалі відчутніше впливають на південні регіони України, і Одеса не є винятком. 

погода Укргідрометцентр вересень прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації