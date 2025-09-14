Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Сентябрь радует теплом — прогноз погоды на понедельник

Сентябрь радует теплом — прогноз погоды на понедельник

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 16:57
Что готовит погода в понедельник - прогноз синоптиков
Погода в сентябре. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 15 сентября, в Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Осадки прогнозируют только на западе, где местами возможны значительные дожди и грозы, особенно в Карпатах и на Закарпатье.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в воскресенье, 14 сентября.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на понедельник

Синоптики отмечают, что ветер будет преимущественно юго-восточным, 7-12 м/с. Ночью температура составит 8-13°, а на побережье морей - до 19°. Днем воздух прогреется до 20-25°, а на западе страны ожидается несколько прохладнее - 16-21°.

Возможно, это изображение карта и текст
Погода 15 сентября. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

"В западных областях умеренные дожди, на Закарпатье и в Карпатах местами значительные, местами грозы; на остальной территории без осадков", — уточнили в Укргидрометцентре.

Метеорологи предупреждают жителей западных регионов о вероятности гроз и советуют планировать поездки с учетом погоды. Для остальной территории страны понедельник обещает быть теплым и солнечным. Особенно комфортные условия прогнозируют в южных и восточных областях.

Напомним, что первые дни сентября в Украине были теплыми, однако синоптики уже сообщают, когда могут наступить первые заморозки.

Ранее мы также информировали, что климатические изменения все ощутимее влияют на южные регионы Украины, и Одесса не является исключением.

погода Укргидрометцентр сентябрь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации