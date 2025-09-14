Что готовит погода в понедельник - прогноз синоптиков

Погода в сентябре. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 15 сентября, в Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Осадки прогнозируют только на западе, где местами возможны значительные дожди и грозы, особенно в Карпатах и на Закарпатье.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в воскресенье, 14 сентября.

Прогноз погоды на понедельник

Синоптики отмечают, что ветер будет преимущественно юго-восточным, 7-12 м/с. Ночью температура составит 8-13°, а на побережье морей - до 19°. Днем воздух прогреется до 20-25°, а на западе страны ожидается несколько прохладнее - 16-21°.

Погода 15 сентября. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

"В западных областях умеренные дожди, на Закарпатье и в Карпатах местами значительные, местами грозы; на остальной территории без осадков", — уточнили в Укргидрометцентре.

Метеорологи предупреждают жителей западных регионов о вероятности гроз и советуют планировать поездки с учетом погоды. Для остальной территории страны понедельник обещает быть теплым и солнечным. Особенно комфортные условия прогнозируют в южных и восточных областях.

Напомним, что первые дни сентября в Украине были теплыми, однако синоптики уже сообщают, когда могут наступить первые заморозки.

Ранее мы также информировали, что климатические изменения все ощутимее влияют на южные регионы Украины, и Одесса не является исключением.