Главная Метео Дожди, но с жарой — прогноз погоды в Украине на неделю

Дожди, но с жарой — прогноз погоды в Украине на неделю

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 20:24
Прогноз погоды в Украине на неделю 15-21 сентября
Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине в течение недели, с 15 по 21 сентября, ожидается теплой, но с дождями и порывами ветра. Жарче всего будет в южных и юго-восточных регионах страны. Синоптики отметили, что больше всего дождей ожидается преимущественно на западе и юге.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине на неделю

В понедельник, 15 сентября, на западе будет неустойчивая и пасмурная погода с кратковременными осадками, а также местами с грозами. На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, а осадков не предвидится. Ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, на западе переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду. В то же время в Приазовье и Крыму возможны порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, в северо-восточной части местами +5...+8 °С. Днем ожидается +23...+28 °С, на западе +16...+21 °С.

Прогноз погоди в Україні на 15 вересня
Погода в Украине 15 сентября. Фото: Meteoprog

Во вторник, 16 сентября, в большинстве регионов ожидается погода без осадков. Синоптики отмечают, что лишь местами в западной части возможны небольшие дожди, а днем с грозами и мелким градом. Ночью и утром на Правобережье ожидается туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду, а днем южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, днем +23...+28 °С. В западной части ожидается +19...+24 °С.

Прогноз погоди в Україні на 16 вересня
Погода в Украине 16 сентября. Фото: Meteoprog

В среду, 17 сентября, дождливая и неустойчивая погода сохранится на западе Украины, а днем осадки охватят также Одесскую, Киевскую и Черниговскую области. Местами возможны сильные ливни с грозами. На остальной территории страны будет продолжаться теплая и сухая погода. Ветер преимущественно южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, в западных регионах — переменных направлений, 3-8 метра в секунду. Ночная температура составит +10...+15 °С, дневная — +23...+28 °С, а в западных областях, а также на Киевщине и Черниговщине ожидается +18...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 17 вересня
Погода в Украине 17 сентября. Фото: Meteoprog

В четверг, 18 сентября, ожидается неустойчивая и дождливая погода в южных и центральных областях, а также местами в северных. На юге прогнозируются осадки с грозой, а местами стоит ждать сильных ливней. На акватории моря не исключено образование водяных смерчей преимущественно в районе Крыма. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-восточного направления с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, а в южных областях возможны порывы до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10...+16 °С, на западе +5...+10 °С, днем +18...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 18 вересня
Погода в Украине 18 сентября. Фото: Meteopost

В пятницу, 19 сентября, в Украине ожидается стабилизация погоды. Синоптики не прогнозируют осадков. Ветер будет северного направления, в западных областях — юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, а местами на юге возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +7...+12 °С, на юго-востоке — +11...+16 °С, днем — +22...+27 °С.

Прогноз погоди в Україні на 19 вересня
Погода в Украине 19 сентября. Фото: Meteopost

В субботу, 20 сентября, в Украине будет преобладать сухая погода. Лишь утром и днем в северо-восточных регионах возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер будет западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду, а днем местами порывы. Ночная температура составит +9...+14 °С, дневная — +22...+27 °С, а в отдельных районах центра и юга воздух прогреется до +29 °С.

В воскресенье, 21 сентября, по всей территории страны ожидается малооблачная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. На Правобережье ночью и утром возможен туман. На западе ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду, на остальной территории северо-западный, 7-12 метров в секунду. В то же время в северных и восточных областях возможны порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, днем +15...+21 °С. В южной части ночью +11...+16 °С, днем +21...+26 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре назвали, где завтра в Украине ожидаются дожди и грозы.

А в Одессе 15 сентября температура воздуха повысится до +23 °C. Осадков синоптики не прогнозируют.

погода Украина синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
