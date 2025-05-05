Прогноз магнитных бурь на сегодня 5 мая — чего ожидать метеозависимым

Самочувствие будет штормить — прогноз магнитных бурь на сегодня
В понедельник, 5 мая, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако существенных магнитных бурь не ожидается. Метеозависимые будут чувствовать влияние на самочувствие, ведь на Солнце было несколько вспышек.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 5 мая
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 5 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 37.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, а особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения в окружающей среде. В такие дни вы можете чувствовать:
- головную боль,
- повышенное давление,
- усталость и апатия,
- раздражительность,
- бессонница,
- боль в суставах,
- снижение концентрации внимания,
- депрессивное настроение.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, стоит пить достаточно воды, достаточно спать, уменьшить эмоциональную и физическую нагрузку, а также избегать вредных привычек и больше времени проводить на свежем воздухе.
Напомним, недавно специалисты обнародовали прогноз магнитных бурь на май. Есть дни, которые несут страшную опасность.
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