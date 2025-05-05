Прогноз магнитных бурь на сегодня 5 мая — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: freepik

В понедельник, 5 мая, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако существенных магнитных бурь не ожидается. Метеозависимые будут чувствовать влияние на самочувствие, ведь на Солнце было несколько вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 5 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 5 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 37.

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, а особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения в окружающей среде. В такие дни вы можете чувствовать:

головную боль,

повышенное давление,

усталость и апатия,

раздражительность,

бессонница,

боль в суставах,

снижение концентрации внимания,

депрессивное настроение.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, стоит пить достаточно воды, достаточно спать, уменьшить эмоциональную и физическую нагрузку, а также избегать вредных привычек и больше времени проводить на свежем воздухе.

Напомним, недавно специалисты обнародовали прогноз магнитных бурь на май. Есть дни, которые несут страшную опасность.

Также мы писали, какой будет погода в Украине на неделю 5-11 мая. Синоптики назвали дату, когда придет настоящее тепло.