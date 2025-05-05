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Самопочуття штормитиме — прогноз магнітних бур на сьогодні

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Дата публікації: 5 травня 2025 13:11
Прогноз магнітних бур на сьогодні 5 травня — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото: freepik
Ключові моменти Магнітні бурі 5 травня Сонячна активність на 5 травня Як магнітні бурі впливають на самопочуття Як зменшити вплив магнітних бур

У понеділок, 5 травня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак суттєвих магнітних бур не очікується. Метеозалежні відчуватимуть вплив на самопочуття, адже на Сонці було кілька спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog

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Магнітні бурі 5 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося 10 спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 5 травня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 20%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 37.
Магнітні бурі
Головний біль у жінки. Фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, а особливо тих, хто чутливо реагує на зміни в навколишньому середовищі. В такі дні ви можете відчувати:

  • головний біль,
  • підвищений тиск,
  • втома і апатія,
  • дратівливість,
  • безсоння, 
  • біль у суглобах, 
  • зниження концентрації,
  • депресивний настрій.

Як зменшити вплив магнітних бур

Аби зменшити вплив магнітних бур на організм, варто пити достатньо води, достатньо спати, зменшити емоційне й фізичне навантаження, а також уникати шкідливих звичок та більше часу проводити на свіжому повітрі. 

Нагадаємо, нещодавно фахівці оприлюднили прогноз магнітних бур на травень. Є дні, які несуть страшну небезпеку. 

Також ми писали, якою буде погода в Україні на тиждень 5-11 травня. Синоптики назвали дату, коли прийде справжнє тепло.

космос Сонце магнітні бурі погане самопочуття Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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