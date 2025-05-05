Прогноз магнітних бур на сьогодні 5 травня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото: freepik

У понеділок, 5 травня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак суттєвих магнітних бур не очікується. Метеозалежні відчуватимуть вплив на самопочуття, адже на Сонці було кілька спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 5 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося 10 спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 5 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 37.

Головний біль у жінки. Фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, а особливо тих, хто чутливо реагує на зміни в навколишньому середовищі. В такі дні ви можете відчувати:

головний біль,

підвищений тиск,

втома і апатія,

дратівливість,

безсоння,

біль у суглобах,

зниження концентрації,

депресивний настрій.

Як зменшити вплив магнітних бур

Аби зменшити вплив магнітних бур на організм, варто пити достатньо води, достатньо спати, зменшити емоційне й фізичне навантаження, а також уникати шкідливих звичок та більше часу проводити на свіжому повітрі.

Нагадаємо, нещодавно фахівці оприлюднили прогноз магнітних бур на травень. Є дні, які несуть страшну небезпеку.

Також ми писали, якою буде погода в Україні на тиждень 5-11 травня. Синоптики назвали дату, коли прийде справжнє тепло.