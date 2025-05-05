Прогноз магнітних бур на сьогодні 5 травня — чого очікувати метеозалежним

Самопочуття штормитиме — прогноз магнітних бур на сьогодні
У понеділок, 5 травня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак суттєвих магнітних бур не очікується. Метеозалежні відчуватимуть вплив на самопочуття, адже на Сонці було кілька спалахів.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 5 травня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося 10 спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 5 травня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 20%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 37.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, а особливо тих, хто чутливо реагує на зміни в навколишньому середовищі. В такі дні ви можете відчувати:
- головний біль,
- підвищений тиск,
- втома і апатія,
- дратівливість,
- безсоння,
- біль у суглобах,
- зниження концентрації,
- депресивний настрій.
Як зменшити вплив магнітних бур
Аби зменшити вплив магнітних бур на організм, варто пити достатньо води, достатньо спати, зменшити емоційне й фізичне навантаження, а також уникати шкідливих звичок та більше часу проводити на свіжому повітрі.
Нагадаємо, нещодавно фахівці оприлюднили прогноз магнітних бур на травень. Є дні, які несуть страшну небезпеку.
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