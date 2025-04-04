Магнитные бури 4 апреля — подробный прогноз для метеозависимых

Самочувствие будет скверным — прогноз магнитных бурь на сегодня
В пятницу, 4 апреля, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1, предупреждают специалисты по космической погоде. Ее влияние на большинство людей будет малоощутимым, однако метеозависимые, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания, могут почувствовать дискомфорт.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитная буря 4 апреля
Буря G1-уровня считается незначительной, но может вызвать кратковременные перебои в энергосистемах, изменить поведение навигационных приборов и повлиять на миграцию птиц и животных. Также возможно легкое усиление геомагнитного возмущения в течение суток.
По данным астрономов, солнечная активность последние 24 часа оставалась повышенной: на Солнце зафиксировано 9 вспышек класса С. Такие явления не имеют серьезного влияния на Землю, однако в ближайшие дни возможно появление вспышек класса X, которые могут стать причиной более сильных бурь в будущем.
Солнечная активность на 3 апреля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 78
Как магнитные бури портят самочувствие
Во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут почувствовать:
- головную боль, раздражительность, усталость;
- колебания артериального давления;
- бессонницу или нарушение сна;
- пониженную концентрацию внимания.
Рекомендации на период магнитной бури:
- Ограничьте чрезмерные физические нагрузки, а также откажитесь от занятий, вызывающих сильный стресс.
- Старайтесь больше отдыхать, уменьшите время перед экранами телевизоров, смартфонов или компьютеров вечером.
- Если есть проблемы с давлением или сердцем — держите рядом необходимые лекарства.
- Не игнорируйте симптомы ухудшения самочувствия, обращайтесь к врачу при необходимости.
- Пейте как можно больше чистой воды и откажитесь от спиртного и кофейных напитков.
Напомним, апрель будет довольно неприятным для метеозависимых. Магнитные бури будут беспокоить довольно длительное время — названы самые опасные даты.
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