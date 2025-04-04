Магнитные бури 4 апреля — подробный прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

В пятницу, 4 апреля, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1, предупреждают специалисты по космической погоде. Ее влияние на большинство людей будет малоощутимым, однако метеозависимые, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания, могут почувствовать дискомфорт.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитная буря 4 апреля

Буря G1-уровня считается незначительной, но может вызвать кратковременные перебои в энергосистемах, изменить поведение навигационных приборов и повлиять на миграцию птиц и животных. Также возможно легкое усиление геомагнитного возмущения в течение суток.

По данным астрономов, солнечная активность последние 24 часа оставалась повышенной: на Солнце зафиксировано 9 вспышек класса С. Такие явления не имеют серьезного влияния на Землю, однако в ближайшие дни возможно появление вспышек класса X, которые могут стать причиной более сильных бурь в будущем.

Вспышки на Солнце. Фото: Pixabay

Солнечная активность на 3 апреля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 78

Как магнитные бури портят самочувствие

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут почувствовать:

головную боль, раздражительность, усталость;

колебания артериального давления;

бессонницу или нарушение сна;

пониженную концентрацию внимания.

Рекомендации на период магнитной бури:

Ограничьте чрезмерные физические нагрузки, а также откажитесь от занятий, вызывающих сильный стресс. Старайтесь больше отдыхать, уменьшите время перед экранами телевизоров, смартфонов или компьютеров вечером. Если есть проблемы с давлением или сердцем — держите рядом необходимые лекарства. Не игнорируйте симптомы ухудшения самочувствия, обращайтесь к врачу при необходимости. Пейте как можно больше чистой воды и откажитесь от спиртного и кофейных напитков.

Напомним, апрель будет довольно неприятным для метеозависимых. Магнитные бури будут беспокоить довольно длительное время — названы самые опасные даты.

Также испортится в апреле и погода — синоптик Наталья Диденко назвала дни, когда в Украину вернется снег и заморозки.