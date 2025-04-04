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Самопочуття буде кепським — прогноз магнітних бур на сьогодні

4 квітня 2025 12:27
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 4 квітня — детальний прогноз для метеозалежних
Погане самопочуття. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У п’ятницю, 4 квітня, на Землі прогнозується слабка магнітна буря рівня G1, попереджають фахівці з космічної погоди. Її вплив на більшість людей буде маловідчутним, однак метеозалежні, літні люди та ті, хто має хронічні захворювання, можуть відчути дискомфорт.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Буря G1-рівня вважається незначною, але може спричинити короткочасні перебої в енергосистемах, змінити поведінку навігаційних приладів і вплинути на міграцію птахів та тварин. Також можливе легке посилення геомагнітного збурення протягом доби.

За даними астрономів, сонячна активність останні 24 години залишалась підвищеною: на Сонці зафіксовано 9 спалахів класу С. Такі явища не мають серйозного впливу на Землю, однак найближчими днями можлива поява спалахів класу X, які можуть стати причиною сильніших бур у майбутньому.

Магнітні бурі 4 квітня
Спалахзи на Сонці. Фото: Pixabay

Сонячна активність на 3 квітня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 78

Як магнітні бурі псують самопочуття

Під час геомагнітних збурень деякі люди можуть відчути:

  • головний біль, дратівливість, втому;
  • коливання артеріального тиску;
  • безсоння або порушення сну;
  • знижену концентрацію уваги.

Рекомендації на період магнітної бурі:

  1. Обмежте надмірні фізичні навантаження, а також відмовтесь від занять, що викликають сильний стрес. 
  2. Намагайтеся більше відпочивати, зменште час перед екранами телевізорів, смартфонів чи комп'ютерів ввечері.
  3. Якщо маєте проблеми з тиском або серцем — тримайте поруч необхідні ліки.
  4. Не ігноруйте симптоми погіршення самопочуття, звертайтесь до лікаря за потреби.
  5. Пийте якомога більше чистої води і відмовтеся від спиртного та кавових напоїв.

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