Магнітні бурі 4 квітня — детальний прогноз для метеозалежних

Самопочуття буде кепським — прогноз магнітних бур на сьогодні
У п’ятницю, 4 квітня, на Землі прогнозується слабка магнітна буря рівня G1, попереджають фахівці з космічної погоди. Її вплив на більшість людей буде маловідчутним, однак метеозалежні, літні люди та ті, хто має хронічні захворювання, можуть відчути дискомфорт.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітна буря 4 квітня
Буря G1-рівня вважається незначною, але може спричинити короткочасні перебої в енергосистемах, змінити поведінку навігаційних приладів і вплинути на міграцію птахів та тварин. Також можливе легке посилення геомагнітного збурення протягом доби.
За даними астрономів, сонячна активність останні 24 години залишалась підвищеною: на Сонці зафіксовано 9 спалахів класу С. Такі явища не мають серйозного впливу на Землю, однак найближчими днями можлива поява спалахів класу X, які можуть стати причиною сильніших бур у майбутньому.
Сонячна активність на 3 квітня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 78
Як магнітні бурі псують самопочуття
Під час геомагнітних збурень деякі люди можуть відчути:
- головний біль, дратівливість, втому;
- коливання артеріального тиску;
- безсоння або порушення сну;
- знижену концентрацію уваги.
Рекомендації на період магнітної бурі:
- Обмежте надмірні фізичні навантаження, а також відмовтесь від занять, що викликають сильний стрес.
- Намагайтеся більше відпочивати, зменште час перед екранами телевізорів, смартфонів чи комп'ютерів ввечері.
- Якщо маєте проблеми з тиском або серцем — тримайте поруч необхідні ліки.
- Не ігноруйте симптоми погіршення самопочуття, звертайтесь до лікаря за потреби.
- Пийте якомога більше чистої води і відмовтеся від спиртного та кавових напоїв.
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