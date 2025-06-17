Магнитные бури 17 июня - прогноз для метеозависимых

Резко взлетела активность Солнца — прогноз магнитных бурь сегодня
Во вторник, 17 июня, серьезных магнитных бурь не прогнозируется. Однако магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 14 июня
Солнечная активность в течение последних суток была высокой: зафиксировано 14 вспышек класса С и четыре — класса М. Самой мощной среди них стала вспышка М8.4. Подобные вспышки могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также вероятный радиационный шторм.
В течение дня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного состояния. Солнечная активность будет оставаться умеренной, с вероятностью новых мощных вспышек, в частности класса Х.
Солнечная активность на 17 июня:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
- Количество солнечных пятен — 61
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Чтобы уменьшить негативные последствия магнитных бурь на самочувствие, рекомендуется придерживаться нескольких простых советов и следить за своим распорядком:
- часто гулять на свежем воздухе;
- регулярно отдыхать;
- хорошо спать;
- придерживаться здорового питания и пить достаточно воды;
- уменьшить стресс и физические нагрузки;
- в случае ухудшения самочувствия обращаться к врачу.
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