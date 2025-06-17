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Главная Метео Резко взлетела активность Солнца — прогноз магнитных бурь сегодня

Резко взлетела активность Солнца — прогноз магнитных бурь сегодня

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Дата публикации 17 июня 2025 13:25
Магнитные бури 17 июня - прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: freepik
Ключові моменти Как уберечься от воздействия магнитных бурь Магнитные бури 14 июня

Во вторник, 17 июня, серьезных магнитных бурь не прогнозируется. Однако магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Солнечная активность в течение последних суток была высокой: зафиксировано 14 вспышек класса С и четыре — класса М. Самой мощной среди них стала вспышка М8.4. Подобные вспышки могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также вероятный радиационный шторм.

В течение дня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного состояния. Солнечная активность будет оставаться умеренной, с вероятностью новых мощных вспышек, в частности класса Х.

Солнечная активность на 17 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
  • Количество солнечных пятен — 61
Магнітні бурі
Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы уменьшить негативные последствия магнитных бурь на самочувствие, рекомендуется придерживаться нескольких простых советов и следить за своим распорядком:

  • часто гулять на свежем воздухе;
  • регулярно отдыхать;
  • хорошо спать;
  • придерживаться здорового питания и пить достаточно воды;
  • уменьшить стресс и физические нагрузки;
  • в случае ухудшения самочувствия обращаться к врачу.

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космос самочувствие здоровье магнитные бури Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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