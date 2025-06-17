Магнитные бури 17 июня - прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Во вторник, 17 июня, серьезных магнитных бурь не прогнозируется. Однако магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 14 июня

Солнечная активность в течение последних суток была высокой: зафиксировано 14 вспышек класса С и четыре — класса М. Самой мощной среди них стала вспышка М8.4. Подобные вспышки могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также вероятный радиационный шторм.

В течение дня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного состояния. Солнечная активность будет оставаться умеренной, с вероятностью новых мощных вспышек, в частности класса Х.

Солнечная активность на 17 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 61

Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы уменьшить негативные последствия магнитных бурь на самочувствие, рекомендуется придерживаться нескольких простых советов и следить за своим распорядком:

часто гулять на свежем воздухе;

регулярно отдыхать;

хорошо спать;

придерживаться здорового питания и пить достаточно воды;

уменьшить стресс и физические нагрузки;

в случае ухудшения самочувствия обращаться к врачу.

Ранее мы рассказывали, как защититься от укусов комаров и мошек летом.

Также мы писали, какие 5 препаратов спасут в отпуске за границей.