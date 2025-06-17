Магнітні бурі 17 червня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: freepik

У вівторок, 17 червня, серйозних магнітних бур не прогнозується. Проте магнітосфера Землі залишатиметься у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Сонячна активність протягом останньої доби була високою: зафіксовано 14 спалахів класу С та чотири — класу М. Найпотужнішим серед них став спалах М8.4. Подібні спалахи можуть спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці Землі, а також ймовірний радіаційний шторм.

Упродовж дня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного стану. Сонячна активність залишатиметься помірною, з імовірністю нових потужних спалахів, зокрема класу Х.

Сонячна активність на 17 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%

Кількість сонячних плям — 61

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Щоб зменшити негативні наслідки магнітних бур на самопочуття, рекомендується дотримуватись кількох простих порад та стежити за своїм розпорядком:

часто гуляти на свіжому повітрі;

регулярно відпочивати;

добре спати;

дотримуватись здорового харчування та пити достатньо води;

зменшити стрес та фізичні навантаження;

у разі погіршення самопочуття звертатися до лікаря.

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