Магнітні бурі 17 червня — прогноз для метеозалежних

Різко зросла активність Сонця — прогноз магнітних бур сьогодні
У вівторок, 17 червня, серйозних магнітних бур не прогнозується. Проте магнітосфера Землі залишатиметься у збудженому стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 14 червня
Сонячна активність протягом останньої доби була високою: зафіксовано 14 спалахів класу С та чотири — класу М. Найпотужнішим серед них став спалах М8.4. Подібні спалахи можуть спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці Землі, а також ймовірний радіаційний шторм.
Упродовж дня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного стану. Сонячна активність залишатиметься помірною, з імовірністю нових потужних спалахів, зокрема класу Х.
Сонячна активність на 17 червня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%
- Кількість сонячних плям — 61
Як вберегтися від впливу магнітних бур
Щоб зменшити негативні наслідки магнітних бур на самопочуття, рекомендується дотримуватись кількох простих порад та стежити за своїм розпорядком:
- часто гуляти на свіжому повітрі;
- регулярно відпочивати;
- добре спати;
- дотримуватись здорового харчування та пити достатньо води;
- зменшити стрес та фізичні навантаження;
- у разі погіршення самопочуття звертатися до лікаря.
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