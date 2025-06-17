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Головна Метео Різко зросла активність Сонця — прогноз магнітних бур сьогодні

Різко зросла активність Сонця — прогноз магнітних бур сьогодні

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Дата публікації: 17 червня 2025 13:25
Магнітні бурі 17 червня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: freepik
Ключові моменти Магнітні бурі 14 червня Як вберегтися від впливу магнітних бур

У вівторок, 17 червня, серйозних магнітних бур не прогнозується. Проте магнітосфера Землі залишатиметься у збудженому стані. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 14 червня

Сонячна активність протягом останньої доби була високою: зафіксовано 14 спалахів класу С та чотири — класу М. Найпотужнішим серед них став спалах М8.4. Подібні спалахи можуть спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці Землі, а також ймовірний радіаційний шторм.

Упродовж дня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного стану. Сонячна активність залишатиметься помірною, з імовірністю нових потужних спалахів, зокрема класу Х.

Сонячна активність на 17 червня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%
  • Кількість сонячних плям — 61
Магнітні бурі
Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Щоб зменшити негативні наслідки магнітних бур на самопочуття, рекомендується дотримуватись кількох простих порад та стежити за своїм розпорядком:

  • часто гуляти на свіжому повітрі;
  • регулярно відпочивати;
  • добре спати;
  • дотримуватись здорового харчування та пити достатньо води;
  • зменшити стрес та фізичні навантаження;
  • у разі погіршення самопочуття звертатися до лікаря.

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космос самопочуття здоров'я магнітні бурі Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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