Видео

Главная Метео Резкие изменения погоды — в каких регионах ожидать снег завтра

Резкие изменения погоды — в каких регионах ожидать снег завтра

Дата публикации 15 ноября 2025 18:17
обновлено: 18:18
Прогноз погоды в Украине на 16 ноября — где ждать мокрый снег
Люди идут по городу под снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 16 ноября, почти по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Однако в некоторых регионах Украины ожидается мокрый снег.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:
Погода в Україні 16 листопада
Погода в Украине на 16 ноября. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине на 16 ноября

По прогнозам Укргидрометцентра, в воскресенье, 16 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями.

Ночью на северо-востоке страны ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях небольшой (в Карпатах умеренный) дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно восточный, в пределах 5-10 м/с.

Температура в северной части ночью +2...-3 °С. Днем будет несколько теплее — +3...+8 °С.

На остальной территории ночью — +2...+7 °С, днем — +6...+11 °С, на юге страны — +9...+14 °С.

Погода в Україні
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Напомним, что синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в декабре.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине зимой, и стоит ли готовиться к сильным морозам.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
