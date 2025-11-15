Прогноз погоди в Україні на 16 листопада — де чекати мокрий сніг

Люди йдуть містом під снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 16 листопада, майже по всій території України буде хмарно з проясненнями. Однак у деяких регіонах України очікується мокрий сніг.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні на 16 листопада. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні на 16 листопада

За прогнозами Укргідрометцентру, у неділю, 16 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вночі на північному сході країни очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях невеликий (в Карпатах помірний) дощ. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно східний, у межах 5-10 м/с.

Температура у північній частині вночі +2...-3 °С. Вдень буде дещо тепліше — +3...+8 °С.

На решті території вночі — +2...+7 °С, вдень — +6...+11 °С, на півдні країни — +9...+14 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у грудні.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в Україні взимку, та чи варто готуватися до сильних морозів.