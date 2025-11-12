Прогноз погоды в Украине на 13 ноября — где будет дождливо

Люди идут по городу под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 13 ноября, в некоторых регионах ожидаются незначительные дожди. Кроме того, синоптики прогнозируют туманы, поэтому водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Погода в Украине на 13 ноября

По прогнозам Укргидрометцентра, в четверг, 13 ноября, давление по территории Украины будет расти, формируя поле повышенного давления.

Таким образом в западных областях осадков уже не ожидается, а вот во всех остальных областях остаточные процессы атмосферного фронта будут обусловливать выпадение небольших дождей.

Также к сведению водителей и пешеходов, завтра в западных и местами в северных областях ожидаются туманы.

Воздушные потоки, которые будут поступать с запада и северо-запада, принесут более прохладный воздух, поэтому этой ночью ожидаем значения температуры в пределах 0...+5 ° С. Днем температура воздуха будет несколько выше — +5...+10 °С.

Ранее синоптики обнародовали прогноз погоды на декабрь для разных регионов Украины, отметив, какой будет температура и количество осадков.

Также они предоставили общий прогноз на зиму 2025-2026 годов, очертив возможные периоды похолодания и потепления, а также вероятность снегопадов и морозов по стране.