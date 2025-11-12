Прогноз погоди в Україні на 13 листопада — де дощитиме

Люди йдуть містом під мокрим снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 13 листопада, у деяких регіонах очікуються незначні дощі. Крім того, синоптики прогнозують тумани, тому водіям варто бути уважнішими на дорогах.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру. Фото: Facebook

Погода в Україні на 13 листопада

За прогнозами Укргідрометцентру, у четвер, 13 листопада, тиск по території України зростатиме, формуючи поле підвищеного тиску.

Таким чином, у західних областях опадів вже не очікується, а ось у всіх інших областях залишкові процеси атмосферного фронту зумовлюватимуть випадання невеликих дощів.

Також до уваги водіїв та пішоходів, завтра у західних та місцями у північних областях очікуються тумани.

Повітряні потоки, що надходитимуть з заходу та північного заходу, приноситимуть прохолодніше повітря, відтак цієї ночі очікуємо значення температури в межах 0...+5 °С. Вдень температура повітря буде дещо вищою — +5...+10 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди на грудень для різних регіонів України, зазначивши, якою буде температура та кількість опадів.

Також вони надали загальний прогноз на зиму 2025–2026 років, окресливши можливі періоди похолодання і потепління, а також вірогідність снігопадів і морозів по країні.