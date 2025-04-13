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Резкое потепление — Диденко порадовала прогнозом погоды в Украине

13 апреля 2025 13:01
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 14 апреля от Наталки Диденко
Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине, начиная с 13 апреля, будет теплой. Температура воздуха повысится до +23 ºС. Однако местами возможны периодические осадки в виде дождей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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До Пасхи, 20 апреля, в Украине будет теплая и комфортная погода, преимущественно без осадков. Однако в западных областях в течение недели возможны периодические дожди.

Погода в Україні 14 квітня
Прогноз погоды в Украине на 14 апреля. Фото: Meteopost

Температура воздуха будет от +13...+19 ºС до +17...+23 ºС.

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Прогноз погоды в Украине на 15 апреля. Фото: Meteopost

Диденко отметила, что в Киеве также будет тепло. Дождей в столице не ожидается.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 11 апреля на горе Поп Иван было снежно. Там температура воздуха снизилась до -13 °С.

А в мае в Украине ожидается резкое похолодание. Кроме того, синоптики предупреждают о заморозках.

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