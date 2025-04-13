Прогноз погоды в Украине на завтра 14 апреля от Наталки Диденко

Резкое потепление — Диденко порадовала прогнозом погоды в Украине
Погода в Украине, начиная с 13 апреля, будет теплой. Температура воздуха повысится до +23 ºС. Однако местами возможны периодические осадки в виде дождей.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Потепление в Украине
До Пасхи, 20 апреля, в Украине будет теплая и комфортная погода, преимущественно без осадков. Однако в западных областях в течение недели возможны периодические дожди.
Температура воздуха будет от +13...+19 ºС до +17...+23 ºС.
Диденко отметила, что в Киеве также будет тепло. Дождей в столице не ожидается.
Напомним, 11 апреля на горе Поп Иван было снежно. Там температура воздуха снизилась до -13 °С.
А в мае в Украине ожидается резкое похолодание. Кроме того, синоптики предупреждают о заморозках.
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